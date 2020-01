Gelsenkirchener Detektive beobachten Ladendiebe bei der Tat

Gelsenkirchen. Gleich mehrere Ladendiebe erwarten nun Strafverfahren. Sie griffen in etlichen Gelsenkirchener Geschäften zu. Polizeihund Duke fand einen Täter.

Gleich vier Anzeigen wegen Ladendiebstahls hat die Polizei gegen eine 24-Jährige ohne festen Wohnsitz geschrieben. Sie hatte Samstag aus mindestens vier Geschäften in der Altstadt insgesamt 35 Produkte gestohlen. Der Diebeszug endete, als eine Ladendetektivin die 24-Jährige gegen 15.20 Uhr dabei beobachtete, wie sie mehrere Flaschen Shampoo auf die Sitzfläche eines mitgeführten Kinderwagens räumte und eines ihrer beiden Kleinkinder darauf setzte.

Mehrere Flaschen Shampoo im Kinderwagen versteckt

Die Detektivin sprach die 24-Jährige an. Sie verließ trotzdem den Laden und wurde später von Polizeibeamten auf der Weberstraße gestellt und vorläufig festgenommen. Ihre Kinder wurden an Familienangehörige übergeben. Die 24-Jährige hat eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens erbracht und konnte die Wache danach wieder verlassen.

Auch eine 21-jährige Taschendiebin hat ein Verfahren zu erwarten: Zwischen 17.35 Uhr und 17.45 Uhr hatten Ladendetektive die Gelsenkirchenerin in einem Bekleidungsladen an der Bahnhofstraße dabei beobachtet, wie sie zunächst in die Handtasche einer Frau, später in den Rucksack einer weiteren Person hineingriff - offenbar auf der Suche nach Wertsachen. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die herbeigerufenen Beamten konnte zudem Diebesgut aus einem Ladendiebstahl sichergestellt werden.

Eine große Menge hochpreisiges Markenparfüm erbeutet

Eine knappe Stunde später, gegen 18.30 Uhr, hatte Diensthund Duke einen Einsatz in der Altstadt. Er half bei der Festnahme eines 24-jährigen Gelsenkircheners auf der Wildenbruchstraße. Der Ladendieb hatte in einem Drogeriegeschäft eine große Menge hochpreisiges Markenparfüm erbeutet, wurde dabei aber von einer Ladendetektivin beobachtet und verfolgt. Gemeinsam mit zwei Beamten und seinem Diensthundeführer konnte Duke den Täter stellen. Da der 24-Jährige keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er zur Identitätsfeststellung vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Ein weiteres Verfahren ist gegen einen 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz eingeleitet worden. Schon gegen 11.15 Uhr hatten Zeugen ihn bei einem Diebstahl in einem Supermarkt auf der Cranger Straße in Erle beobachtet.