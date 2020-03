Gelsenkirchener CDU: Stadt profitiert von Millionenförderung

Gelsenkirchen 7,8 Millionen Euro Städtebauförderung erhält Gelsenkirchen 2020. Für die CDU ein starkes Signal. Die NRW-Mittel fließen in etliche Bauprojekte.

Exakt 7.826.000 Euro für Städtebauförderung fließen 2020 nach Gelsenkirchen Von den 396,6 Millionen Euro aus der Städtebauförderung und dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ erhält Gelsenkirchen diesen Anteil im laufenden Jahr.

"Angesichts der derzeit schwierigen Lage ist die Städtebauförderung ein richtiges und wichtiges Signal, dass das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund an der Seite der Kommunen in unserem Land stehen. Mit den Mitteln aus der Städtebauförderung" könne Gelsenkirchen "Ideen und Maßnahmen zur nachhaltigen Gestaltung unserer Heimat umsetzen", so der CDU-Kreisvorsitzende Sascha Kurth.

Eine Perspektive für das Gelsenkirchener Handwerk

7, 8 Millionen Euro sind eine stattliche Summe. Allerdings ist das Aufgabenpaket auch ordentlich groß: Die Landesmittel fließen in etliche Projekte wie die weitere Revitalisierung der Bochumer Straße in Ückendorf. Beim Stadtumbau Schalke profitiert beispielsweise der Quartierspark Grenzstraße, in Buer wird der Umbau des Eingangsbereichs zur Fußgängerzone Hochstraße und der Kulturmeile Horster Straße mitfinanziert, in Hassel stehen der Umbau des Schulhofs Bergmannsglück, die Umgestaltung der Eingänge zum Stadtteilpark auf der Agenda der Stadt, in Rotthausen der Rotthauser Markt und die Zukunftsgestaltung des Volkshauses.

Dass die Umsetzung zahlreicher Projekte nun angegangen werden könne, begrüßt der CDU-Vorsitzende. "Gleichzeitig ist es ein wichtiges Zeichen an unsere Partner in der Wirtschaft und insbesondere an das Handwerk, das eine Perspektive für die Zeit nach der Krise eröffnet.“

