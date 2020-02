Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Sammler treffen sich regelmäßig bei Vereinstauschabenden. Fachsimpelei und Beratung rund ums Hobby stehen dann im Mittelpunkt.

Gelsenkirchener Briefmarkenfreunde wählen ihren Vorstand neu

Bei ihren Großtauschtagen erreichen die „Gelsenkirchener Briefmarkenfreunde 1967 e. V.“ regelmäßig noch eine (etwas) größere Aufmerksamkeit und Publikumsresonanz. Doch auch unabhängig von den Veranstaltungen läuft der Vereinsbetrieb – so zuletzt bei der Mitgliederehrung und Jahreshauptversammlung.

Gelsenkirchener Verein trifft sich im DGB-Haus der Jugend

Im Restaurant Haus Löken in der Neustadt standen die turnusmäßigen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der Vereinsvorsitzende Friedrich Braun wurde von den 18 anwesenden Mitgliedern für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde der zweite Vorsitzende und Geschäftsführer Benjamin Neumann. Nach zwölf Jahren als Kassierer trat Walter Düsing aus Altersgründen nicht mehr für eine weitere Amtsperiode an. Zum neuen Kassierer wählten die Mitglieder Jörg Borowski.

Der Vereinsvorsitzende Friedrich Braun ehrte auf der Jahreshauptversammlung die langjährigen Mitglieder Peter Lanzendorf, Herbert Altschaffel, Gerhard Born und Hans-Georg Brodowski. Foto: Benjamin Neumann - BN-Sportfoto

Für ihre zehnjährige Vereins-Mitgliedschaft wurden Dennis Machein, Benjamin Neumann und Gerhard Wieschnewski geehrt. Bereits seit 25 Jahren Mitglied im Verein beziehungsweise im Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) sind Karl-Dieter Nawrocki und Herbert Altschaffel. Für die 40-jährige Mitgliedschaft wurden Gerhard Born, Hans-Georg Brodowski und der frühere zweite Vorsitzende Peter Lanzendorf vom Vereinsvorsitzenden Braun mit einer Urkunde und der Ehrennadel ausgezeichnet.

Aktuelle Michel-Kataloge oder Prüfgeräte ausleihen

Die nächsten Vereinstauschabende finden am 17. Februar sowie am 3. und 16. März jeweils von 17.30 bis 19 Uhr im DGB-Haus der Jugend an der Gabelsbergerstraße 12 statt (1. Etage Raum D). An allen drei Terminen haben interessierte Briefmarkensammler die Gelegenheit, den Verein näher kennenzulernen und sich zum Informations- und Erfahrungsaustausch zu treffen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, aktuelle Michel-Kataloge oder Prüfgeräte auszuleihen. Geboten werden vom Verein zudem fachkundige Hilfe beim Auf- und Ausbau von Sammlungen sowie gemeinsame Besuche von Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Philatelie.

Für einen Jahresbeitrag von 30 Euro sind alle Vereinsmitglieder automatisch dem Bund Deutscher Philatelisten angeschlossen und erhalten so auch zwölfmal im Jahr die Fachzeitschrift „philatelie“. Weitere Informationen zum Verein unter www.briefmarkenfreunde-ge.de