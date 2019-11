Gelsenkirchener beschweren sich: Gelbe Tonne nicht geleert

Gelsenkirchen-Bismarck. Seit 4. November wurden in der Albenhausenstraße in Gelsenkirchen die gelben Tonnen nicht geleert. Schuld daran ist aber nicht der Entsorger.

Nicht in die Röhre, sondern in seine gelbe Tonne schaut Johannes Voß. Und zwar täglich. Seit dem 4. November ist die nämlich nicht mehr geleert worden. Genauso wie zahlreiche andere Abfallbehälter auf der Albenhausenstraße. Am 18. November kam einfach kein Müllwagen, die Tonnen stehen seitdem an der Straße – alle hoffen täglich, dass der Abfall doch noch abgeholt wird.

Diese Hoffnung muss Michael J. Schneider ihnen nehmen. Der Sprecher des zuständigen Entsorgers, Remondis, erklärt, warum die Mülltonnen nicht geleert wurden: „In dieser Straße haben wir in letzter Zeit leider sehr häufig Probleme mit parkenden Fahrzeugen, die nicht selten direkt im Kurvenbereich so parken, dass eine Zufahrt unmöglich ist.“ So auch am 18. November. Der Müllwagen kam einfach nicht in die Straße hinein. Konsequenz: Die Tonnen blieben voll.

Auch ein Engstellenfahrzeug kam nicht durch

Ein Problem, das Schneider zufolge nicht nur an der Albenhausenstraße die Fahrer der Sammelfahrzeuge beschäftigt. Allerdings scheint die Situation dort besonders aussichtslos zu sein: „Wir haben zwischenzeitlich dort bereits ein Engstellenfahrzeug eingesetzt, aber auch dieser Wagen hat Anfahrtprobleme beklagt“, so der Unternehmenssprecher.

Er erklärt, dass es im Ermessen der Fahrer liege, ob sie sich zutrauen, eine besonders eng zugeparkte Straße zu befahren. Wenn die Gefahr, parkende Autos dabei zu beschädigen, zu groß sei, könnten sie einfach weiterfahren. Problematisch ist an einigen Stellen auch, dass die Sammelfahrzeuge nicht rückwärts fahren dürfen. Schneider bittet Anwohner daher, ihre Abfalltonnen möglichst gut zugänglich an der Straße abzustellen.

Anwohner sollen Tonnen zur nächsten Straßenecke ziehen

An der Albenhausenstraße will Remondis turnusmäßig am Montag, 2. Dezember, einen neuen Versuch starten, die Behälter zu leeren. „Unsere Besatzung hat hierfür bereits eine Anweisung im Tourenplan, sich bei Problemen direkt beim Ordnungsamt Gelsenkirchen zu melden“, sagt Schneider. Um den Fahrern zu helfen, sollen Anwohner ihre Gefäße zur nächsten freien Straßenecke ziehen.

Weil die letzte Leerung länger her ist, weist Schneider auch darauf hin, dass durchsichtige Hausmüllbehälter mit Plastikmüll ebenfalls mitgenommen werden, wenn sie zu den Tonnen gestellt werden.