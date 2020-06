Die Konzert-Reihe "Ausklang" von Initiator Lothar Fischer wird am Samstag, 4. Juli, mit italienischer Orgelmusik in der Stephanuskirche in Gelsenkirchen-Buer fortgesetzt.

Konzert Gelsenkirchener "Ausklang" reist via Orgelmusik nach Italien

Gelsenkirchen-Buer. Musiker Lothar Fischer lädt zu nächster Folge der Reihe ein am Samstag, 4. Juli. Veranstaltungsort ist wieder die Stephanuskirche in Buer.

"Was ihr wollt!" Unter dieses Motto hatte Lothar Fischer, Initiator der Konzert-Reihe "Ausklang" in der buerschen Stephanuskirche, eigentlich die nächste Folge am Samstag, 4. Juli, 18 Uhr, stellen wollen. Geplant waren Liederwünsche der Besuche. Wegen der Corona-Pandemie lädt er nun ein zu "Statt reisen: Orgelmusik aus Italien".

Geboten werden charakteristische italienische Kompositionen, die einfacher gebaut sind als deutsche Orgelmusik: "Im Vordergrund stehen Melodien und lebhafte Läufe in der rechten Hand, während die linke Hand, also die Begleitung, sich auf Tonwiederholungen oder Akkorde beschränkt. Das Pedal kommt nur selten mit Stütztönen vor", so Fischer.

Gelsenkirchener erwartet ein Querschnitt aus verschiedenen Jahrzehnten

Die italienische Orgel komme oft mit nur einem Manual, wenigen Pedaltasten und weniger Registern aus, die melodiebetont klingen. Auch die Dauer der Stücke ist begrenzt, da sie oft nur die Liturgie begleiten oder deren Stücke vertreten. Aber auch Beispiele aus dem 19. Jahrhundert sind an dem Abend in der Stephanuskirche zu hören, um zu verdeutlichen, wie die Opernmusik Einfluss auf die Kompositionen und den Orgelbau gewann. Mitsingen ist wegen der Coronavirus-Infektionsgefahr nicht möglich, das Mitlesen der Texte oder Mitsummen aber sehr wohl. Der Eintritt ist frei.

Die nächste "Ausklang"-Folge ist für Samstag, 1. August, geplant. Das Motto lautet dann „Pilgerreise nach Lübeck“.