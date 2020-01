Unbekannte brachen am Freitag in eine Wohnung des Seniorenzentrums an der Grenzstraße in Gelsenkirchen-Schalke ein. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Schalke. Albtraum in der Nacht: Ein Gelsenkirchener (92) wird in einem Seniorenzentrum von Einbrechern überrascht. Sie fliehen – offenbar ohne Beute.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchener (92) im Schlaf von Einbrechern überrascht

Zwei bislang unbekannte Täter drangen laut Polizei Gelsenkirchen am frühen Freitag, 3. Januar, gegen 2.40 Uhr in eine Wohnung des Seniorenzentrums an der Grenzstraße in Schalke ein. Bei ihrer Tat wurden sie jedoch vom 92-jährigen Wohnungsinhaber gestört und flüchteten unerkannt.

Die Einbrecher waren zuvor durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung gelangt. Dort durchsuchten sie den Angaben zufolge einen Kleiderschrank. In diesem Raum lag auch der Senior in seinem Bett. Er wurde wach und sprach die Diebe an. Daraufhin traten die Unbekannten sofort die Flucht an.

Beschreibung der Täter

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Beide sind 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß und hatten Vollbärte. Beute machten die Einbrecher offenbar nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.