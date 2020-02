Gelsenkirchener (92) bei Autounfall schwer verletzt

Gelsenkirchen-Erle. Ein 92-jähriger Gelsenkirchener ist mit dem Auto auf einer Kreuzung mit einem anderen Wagen kollidiert. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde ein 92-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Heinrichstraße in Erle am Sonntag, 2. Februar. Der Gelsenkirchener war gegen 13.10 Uhr mit seinem Peugeot in Fahrtrichtung Süden unterwegs und wollte die Middelicher Straße überqueren. Auf der Kreuzung stieß er mit dem Mercedes eines 26 Jahre alten Gelsenkircheners zusammen, der die Middelicher Straße in Fahrtrichtung Emil-Zimmermann-Allee befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des Seniors außerdem gegen den Honda eines 29 Jahre alten Gelsenkircheners, der die Kreuzung von der Heinrichstraße aus in Fahrtrichtung Norden überqueren wollte. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der 92-Jährige musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte sperrten die Kreuzung während der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.