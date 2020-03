Gelsenkirchen: Zwölf Anzeigen nach verbotenen Treffen

Gelsenkirchen Die Gelsenkirchener Polizei greift bei Verstößen gegen Corona-Verfügungen durch. Zwölf Anzeigen waren die Folge von unerlaubten Versammlungen.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei musste am vergangenen Wochenende zwölf Mal durchgreifen und unerlaubte Versammlungen von mehr als zwei Personen auflösen. Folge: Strafanzeigen und sogar Ingewahrsamnahmen.

Nach Angaben der Gelsenkirchener Polizei kam es im Zeitraum von Sonntagmorgen, 22. März 2020, bis Montagmorgen, 23. März 2020, zu etlichen Verstößen gegen die

Allgemeinverfügung der Stadt. Zwölf Mal mussten Beamten Gruppen von mehr als zwei Personen auflösen. Zu allen festgestellten Verstößen fertigten die Polizeibeamten Strafanzeigen.

Aggressives Paar landet im Gewahrsam

Für einen 36-jährigen Gelsenkirchener und dessen 34-jährige Ehefrau endete laut Behörde eine Geburtstagsfeier mit sieben Personen in Bulmke-Hüllen sogar im Polizeigewahrsam. Sie waren einem Platzverweis der Beamten nicht nachgekommen und hatten sich uneinsichtig und zunehmend aggressiv gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden sie in Gewahrsam genommen.

Aus gegebenem Anlass appelliert die Polizei Gelsenkirchen erneut an alle

Bürger: "Mit Uneinsichtigkeit und ignorantem Egoismus gefährden

Sie nicht nur sich selbst, Sie gefährden auch die Gesundheit aller Bürger unserer Stadt! Also halten Sie sich bitte an die bestehenden Allgemeinverfügungen! Die Polizei wird sämtliche Verstöße gegen die bestehenden Regeln konsequent verfolgen!"

