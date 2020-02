Gelsenkirchen: Zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Tankstellen

Gleich zwei Raubüberfälle auf Tankstellen in Gelsenkirchen ereigneten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Zwei Männer überfallen Tankstelle in Gelsenkirchen-Hassel. Sie erbeuten Geld. Der andere Fall ereignet sich in Buer. Hier bleibt’s beim Versuch.

Gleich zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Tankstellen in Gelsenkirchen meldet die Polizei am Dienstagmorgen. Beide ereigneten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag. In einem Fall waren gleich zwei Täter erfolgreich und erbeuteten Bargeld, im anderen Fall blieb es allerdings beim versuchten Überfall.

Fall 1: Tatort Tankstelle in Gelsenkirchen-Hassel

Mit Pistolen bewaffnet überfielen zwei maskierte Männer am späten Montagabend, 17. Februar, eine Tankstelle an der Polsumer Straße in Hassel und erbeuteten Bargeld. Gegen 23.30 Uhr betraten die Unbekannten laut Polizei den Kassenraum, bedrohten den Angestellten mit den Waffen und forderten die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Ein Täter ist etwa 1,75 Meter groß, circa 20 Jahre alt und hat eine schmale Statur. Er trug ein blaues Oberteil mit Kapuze überm Kopf, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sein Gesicht war mit einer schwarzen Maskierung verdeckt.

Der andere Gesuchte ist ebenfalls etwa 1,75 Meter groß, ungefähr 20 Jahre alt und hat eine schmale Statur sowie dicke Augenbrauen. Zur Tatzeit trug er eine weiße Maskierung, ein schwarzes Oberteil, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit roten Hervorhebungen an der Verse. Beide Räuber sprachen akzentfrei Deutsch.

Fall 2: Tatort Tankstelle in Gelsenkirchen-Buer

Der andere Fall ereignete sich etwa viereinhalb Stunden später. Hier war es nur ein Täter, der versucht hat, eine Tankstelle in Buer auszurauben. Mit vorgehaltener Schusswaffe betrat der Maskierte gegen 4 Uhr am frühen Dienstagmorgen die Tankstelle an der Sperberstraße und forderte Bargeld aus der Kasse. Nachdem die 63-jährige Mitarbeiterin der Anweisung nicht Folge leistete, flüchtete der Unbekannte ohne Beute zu Fuß.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Der Räuber ist circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke bis normale Statur und sprach offenbar polnisch. Er trug eine bunte Maskierung, einen grauen Jogginganzug mit weißer Schrift auf der Brust, schwarze Schuhe und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei: 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).