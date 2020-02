Gelsenkirchen: Zeugen nach Überfall auf Spielhalle gesucht

Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen einen Raubüberfall auf eine Spielhalle an der Essener Straße in Horst beobachtet haben.

Die Gelsenkirchener Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach einem maskierten Mann, der einen Raubüberfall auf eine Spielhalle in Horst begangen haben soll. Die Tat geschah laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen, 27. Februar, in einer Spielhalle an der Essener Straße. Dabei wurde niemand verletzt.

Gelsenkirchen: Maskierter Täter bedrohte die Mitarbeiterinnen mit einer Pistole

Gegen 0.20 Uhr habe der Unbekannte mit einer Pistole bewaffnet die Spielhalle betreten, in der sich zu der Zeit noch mehrere Angestellte und Kunden aufgehalten haben. Der Täter bedrohte die Mitarbeiterinnen der Spielhalle mit der Waffe und forderte sie auf, die Einnahmen des Tages herauszugeben. Danach flüchtete er mit seiner Beute – zu Fuß über die Straße Am Wedem und in unbekannte Richtung.

Der gesuchte Räuber ist 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und einer weißen Aufschrift im linken Brustbereich sowie eine dunkle Hose.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen an die Gelsenkirchener Polizei

Sein Gesicht war mit einer olivgrünen Wollmütze mit Augenschlitzen verdeckt. Hinweise nimmt die Gelsenkirchener Polizei unter den Rufnummern 0209365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.