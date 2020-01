Gelsenkirchen. Musikalisch begabte Mädchen und Jungen der Städtischen Musikschule Gelsenkirchen belegten beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ gute Platzierungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Zehn erste Preise bei „Jugend musiziert“

Die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Gelsenkirchen sind erfolgreich in den Wettbewerb „Jugend musiziert“ gestartet. In den unterschiedlichen Altersgruppen gewannen die 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zehn erste Preise und drei zweite Preise.

In drei Wettbewerben qualifizierten sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Punktzahl gleichzeitig für eine Teilnahme am Landeswettbewerb in ihrer Altersgruppe: im Wettbewerb „Streicher“ das Geigen-Trio mit Julia Lin, Alexia Tomalka und Mi-Na Springer (Ensemble-Leitung Nina Reddig und Milena Schmiz), im Wettbewerb „Gesang“ Angelina Heine (Klasse Darnea Petrova) und im Wettbewerb „Klavier“ Marten Umland (Klasse Peter Schmitz).

Erfolge auch beim 2. Kulturkids Revierderby

Auch beim „2. Kulturkids Revierderby“, einem Wettbewerb im Rahmen des Regionalwettbewerbs für JeKits-Gruppen, waren drei Gruppen aus Gelsenkirchen erfolgreich: Die JeKits-Tanzgruppe „Bismarck Supermover“ der Grundschule Marschallstraße (inklusive Nebenstelle Lenaustraße) und der JeKits-Chor „Haverkamp Supersingers“ der Grundschule Haverkamp, beide unter der Leitung von Sarah Gibson, haben einen freien Eintritt in die ZOOM Erlebniswelt gewonnen.

Die JeKits-Tanzgruppe „Scholvener Feuerfüße“ der Grundschule Im Brömm unter der Leitung von Jenni Auer freut sich über den Besuch einer Vorstellung im Consol-Theater.