Gelsenkirchen: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen-Rotthausen. Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen sind am Mittwochnachmittag vier Menschen leicht verletzt worden. Der Unfall geschah vor einer Ampel.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hattinger Straße in Gelsenkirchen in Fahrtrichtung Innenstadt sind am Mittwochnachmittag, 5. Februar, vier Menschen leicht verletzt worden.

Gelsenkirchen: Essenerin (55) fährt an der Ampel auf ein Auto auf

Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Um 16.35 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Essenerin auf das an der Ampelkreuzung Krayer Straße stehende Fahrzeug eines 53 Jahre alten Gelsenkircheners auf. Er und sein 46 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Aufprall mit ihrem Auto auf ein weiteres, vor ihnen stehendes Fahrzeug eines 33 Jahre alten Esseners geschoben.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.