Gelsenkirchen: Unfall vor Vincketunnel endet im Krankenhaus

Gelsenkirchen-Buer. In Gelsenkirchen ist ein Essener vor dem Vincketunnel auf ein anderes Auto aufgefahren. Dabei wurden seine Beifahrerin und ein Kind (4) verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße in Buer sind am Samstagabend, 25. April, zwei Personen leicht verletzt worden.

Ein 39 Jahre alter Marler bremste um 19.54 Uhr seinen Opel vor einer Ampel, die in den Vincke-Tunnel führt, ab. Dabei fuhr win 36 Jahre alter Mann aus Essen, der mit seinen Mercedes hinter ihm fuhr, auf.

Die 27-jährige Beifahrerin des Esseners und ein vier Jahre altes Kind, das hinten im Auto saß, wurden dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

