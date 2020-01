Gelsenkirchen-Altstadt. Unbekannte haben einen Gelsenkirchener (26) in der Altstadt attackiert und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Unbekannte attackieren 26-Jährigen

Ein 26 Jahre alter Gelsenkirchener ist am Samstagnachmittag, 18. Januar, in der Altstadt von Unbekannten attackiert und verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr griffen ihn mindestens zwei Unbekannte auf der Hauptstraße zwischen Alter Markt und Gildenstraße an. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Alter Markt. Der 26-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nach den Tätern, die wie folgt beschrieben werden: Sie sind zwischen 15 und 18 Jahren alt und haben eine schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt waren sie dunkel bekleidet. Einer der Unbekannten hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke.

Die Ermittler nehmen Hinweise zu den gesuchten jungen Männern unter den Telefonnummern 0209 3657512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 3658240 (Kriminalwache) entgegen.