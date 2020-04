Gelsenkirchen: Tüte mit Spreng- und Panzergranaten gefunden

Die Gelsenkirchener Polizei ist am frühen Ostermontag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Ein Passant hat eine Tüte mit lebensgefährlichen Munitionsteilen gefunden, darunter Panzer- und Sprenggranaten (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Heßler Spektakulärer Fund in Gelsenkirchen: An einem Kanal lag eine Tüte mit Munitionsteilen, darunter Panzer- und Sprenggranaten. Sprengung auf Feld.

Lebensgefährlicher Fund in Gelsenkirchen: Ein Passant hat am Ostermontag, 13. April 2020, in Gelsenkirchen nahe eines Kanals eine Tüte mit verdächtigen Gegenständen entdeckt und die Polizei alarmiert. Inhalt: Munitionsteile, darunter Panzer- und Sprenggranaten.

Experten des Kampfmittelräumdienstes sprengen Munition auf einem Feld

Nach Angaben der Gelsenkirchener Polizei entdeckte ein Mann aus Gladbeck die Plastiktüte am frühen Ostermontag im Uferbereich eines Kanals unweit der Wallstraße. Weil ihm der Inhalt augenscheinlich verdächtig vorkam, alarmierte der 31-Jährige die Polizei. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass sich in der Tüte Munitionsteile, unter anderem von Panzer- und Sprenggranaten, befanden.

Die Beamten verständigten den Kampfmittelräumdienst. Die Experten machten laut Polizeibehörde die lebensgefährlichen Fundstücke zwischen 0.55 Uhr und 1.15 Uhr auf einem Feld am Lehrhovebruch mit drei Sprengungen unschädlich. Verletzt wurde niemand, Sachschäden entstanden ebenfalls nicht. Die Ermittlungen dauern an.

