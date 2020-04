Gelsenkirchen: Trinitatis lädt zum Osterspaziergang

An den Gottesdienststandorten der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Buer in Gelsenkirchen - hier die Apostelkirche an der Horster Straße - werden an Ostersonntag Blätter mit Texten an einer Wäscheleine befestigt. Interessierte können die Impulse zum Osterfest nach Hause nehmen und sie in Ruhe dort lesen.

Gelsenkirchen-Buer. Die Evangelische Kirchengemeinde geht in der Coronakrise neue Seelsorge-Wege. Analog- und Digitalangebote sollen Sinn des Fests bewusst machen.

Neue Seelsorge-Wege in der Coronakrise beschreitet die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Buer vor Ostern. Dabei setzt sie auf digitale Technik, aber auch auf die analoge Kommunikation - per Glockenläuten und Osterspaziergang.

"Zurzeit finden Gläubige auf unserer Homepage eine fortlaufende Lesung der Passionsgeschichte, an Karfreitag eine Lesung und Andacht mit Bildern aus den Gottesdiensträumen, eine Mitmach-Aktion für Kinder sowie eine Audio-Aufnahme für einen Kindergottesdienst daheim", erläutert Pfarrerin Karla Wessel das Angebot, mit dessen Hilfe das Pfarrer-Team die Oster-Botschaft vermitteln möchte.

Gelsenkirchener Osterspaziergang der besonderen Art

An Ostersonntag gibt's ab 6 Uhr einen Live-Stream aus der Adventskirche in Scholven, ein Audio für Kinder, und um 9.30 Uhr beteiligen sich alle Kirchen der Gemeinde am ökumenischen Glockenläuten. Zudem gibt's eine Einladung zu einem Osterspaziergang der besonderen Art. "Interessierte können an acht selbstgewählten Orten verweilen und über Ostern nachdenken. Dazu regen Texte auf Blättern an, die an einer Wäscheleine an unseren Kirchen flattern. Sie regen mit Impulsen zu einer persönlichen Betrachtung an", hofft die Presbyteriumsvorsitzende auf eine große Resonanz.

Info: https://www.trinitatis-buer.de/