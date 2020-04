Gelsenkirchen: Trickdiebe stehlen 89-Jährigen den Schmuck

Gelsenkirchen-Schalke Trickdiebe haben in Gelsenkirchen zugeschlagen. Einer Seniorin gaukelten sie vor, den Abfluss reparieren zu müssen. Am Ende fehlte ihr Schmuck.

Erneut haben Trickdiebe in Gelsenkirchen zugeschlagen, wie die Polizei berichtet. Einer Seniorin im Stadtteil Schalke gaukelte ein Mann in Arbeitskluft vor, den Abfluss reparieren zu müssen. Am Ende fehlte ihr Schmuck.

Ein Täter lenkte die Seniorin im Badezimmer ab, ein anderer stahl den Schmuck

Der Beutezug geschah nach Behördenangaben am Dienstag, 14. April 2020. Opfer wurde eine 89-jährige Gelsenkirchenerin, die an der Grillostraße in Schalke wohnt. Gegen 13 Uhr klingelte ein Mann an ihrer Wohnungstür und gab sich als Handwerker aus. Er müsse einen verstopften Abfluss reparieren. Mit der 89-Jährigen ging der Täter ins Badezimmer und hantierte am Waschbecken. Er wies die ältere Dame an, in der Dusche das Wasser laufen zu lassen. Das lenkte sie ab.

Unterdessen muss sich laut Polizei mindestens ein weiterer Täter Zugang zu der Wohnung verschafft und Schmuck entwendet haben. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst, als der vermeintliche Handwerker die Wohnung schon wieder verlassen hatte.

Täter trug einen Mundschutz und einen Blaumann

Der Täter, der sich als Handwerker ausgab, ist circa 1,78 Meter groß, hat dunkelblondes Haar und eine normale Statur. Er sprach akzentfreies Deutsch, war zur Tatzeit mit einem Blaumann bekleidet und trug einen Mundschutz.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise

bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die

Kriminalwache unter 0209 365 8240.

