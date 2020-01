Gelsenkirchen-Ückendorf. Erst bot ein Fremder einem Senior (90) in Gelsenkirchen seine Hilfe an, dann stahl er ihm Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Gelsenkirchen: Trickdieb raubt 90-Jährigem Schmuck und Geld

Ein 90-Jähriger ist am Dienstag, 21. Januar, Opfer eines Trickdiebs geworden. Als der Senior gegen 14 Uhr sein Haus an der Bochumer Straße in Ückendorf betreten wollte, sprach ihn ein Unbekannter an der Haustür an und bot ihm Hilfe an. Der Gelsenkirchener nahm das Angebot an, betrat mit dem Fremden den Hausflur und ging mit ihm in seine Wohnung. Dort fragte der Unbekannte nach einem Bleistift.

Während der 90-Jährige im Wohnzimmer nach einem Stift suchte, begab sich der Dieb ins Schlafzimmer. Er durchwühlte dort eine Schublade und stahl Bargeld und Schmuck. Danach verließ er die Wohnung wieder.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter, der als etwa 1,70 Meter groß, circa 30 Jahre alt und „europäisch“ aussehend beschrieben wird. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0209 365 -8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) entgegen. Außerdem raten sie dringend davon ab, Fremde ins Haus zu lassen.

