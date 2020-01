Gelsenkirchen: Tranter begeistert die Figurentheaterfans

Der Mann schiebt seine Stars in den Vordergrund. Aber er kann sich noch so sehr Mühe geben, dabei gar nicht aufzufallen, eigentlich beherrscht er die Bühne. Neville Tranter, der gebürtige Australier mit Wohnsitz in Amsterdam trägt Sonnenbrille und Army-Jacke in Tarnfarbe. Seine Charaktere hat er im Consol-Theater bei der Aufführung seines Stückes „Babylon“ am langen Arm.

Dennoch scheinen seine Handpuppen in der inzwischen 6. Figuren-Theaterwoche ein Eigenleben zu entwickeln, fesseln sie die Blicke vor ausverkauftem Haus, leiht ihnen der „Großmeister“ nur die Stimme. Fast nur. Denn mit jeder noch so kleinen Geste, jeder Bewegung der Figuren ist geradezu auch eine Mimik zu ahnen, Überraschung, Freude, Staunen oder Entsetzen.

Seine Charaktere gestaltet Puppenspieler Neville Tranter in „Babylon“ mit viel Ausdruck. Foto: Heinrich Jung / FFS

„Neville hat das Figurentheater für Erwachsene salonfähig gemacht“, meint Hans-Joachim Siebel, der Festivalleiter, denn nicht umsonst sind alle 14 Aufführungen bis auf wenige Einzelkarten ausverkauft. Seit 2010 freut sich das Festival als Figuren-Theater-Woche enormer Beliebtheit und setzte den Erfolg der vorangegangenen Puppenspieltage fort. Die waren 1976 als „Tage des deutschen Puppenspiels“ im Revierpark Nienhausen gestartet. Sie sind längst nicht mehr „nur“ für Kinder geeignet, weshalb in der einen Woche auch sechs Abendveranstaltungen angesetzt sind.

Motive der Bibel, Schlagzeilen der Zeit

Neville Tranter setzt auf die universelle Ausdrucksform, wenn auch die Texte auf Englisch verfasst sind. Aus Motiven der Bibel, Altem wie Neuem Testament, Strömungen und Schlagworten, wie sie jederzeit heute in den Nachrichten fallen könnten, reißt er sein Thema an. „Babylon“ ist das Ziel des letzten Bootes, das von einem Strand irgendwo in Afrika starten soll. „The boot ist full“, „das Boot ist voll“, argumentiert der Kapitän, der längst ablegen will.

Neville, der Puppenspieler, übernimmt dann doch eine Rolle, hat den weißen Kragen des Priesters angelegt, aber ausgerechnet der ist stumm, erklärt eine Puppe der anderen von der linken zur rechten Hand, in einem Dialog, den eigentlich der Regisseur und Spielleiter allein führt.

Hintergründig und unterhaltsam

Seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 trägt die Reihe den Titel „Figuren-Theaterwoche Gelsenkirchen". Seither finden die Gelsenkirchener Figurentheatertage als Programmreihe der Stadt Gelsenkirchen in Kooperation mit der Bürgerstiftung statt.

Es blitzt etwas von Monty Python durch bei Nevilles Griff in die Schatzkiste der biblischen Motive, ein trockenes Spiel mit Anspielungen. Jesus macht sich auf zu seinem zweiten Anlauf, die Welt zu retten, immer dabei nach seiner Zeit in der Wüste sein Schaf „Binky“. Sein Vater im grotesken Dialog mit einem gleichermaßen kritischen wie devoten Engel lässt sich informieren, dass „godly help“, göttliche Hilfe, gefragt ist. Was ihn daran erinnert, dass damit er selbst gemeint ist. Wenn wenigstens sein Sohn den Job diesmal besser macht, lässt Neville seine Figur hoffen.

Gut und Böse streiten sich, Gott und Teufel nehmen Gestalt an, und Neville zeigt mit Puppen uralte und immer wieder neue Motive des allzu Menschlichen. Wofür es einen langen Applaus der begeisterten Besucher gibt, noch gesteigert, als das „Ensemble“ sich am Bühnenrand einfindet.

