Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen: Der "lange Abend der Studienberatung" Ende Juni findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auschließlich digital und online statt.

Studienberatung Gelsenkirchen: Studienberatung der anderen Art an der WH

Gelsenkirchen-Beckhausen Die Westfälische Hochschule beteiligt sich am „langen Abend der Studienberatung 2020“. Dieses Jahr gibt es digitale Beratungs-Alternativen.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Westfälische Hochschule (WH) wieder an der landesweiten Aktion „Langer Abend der Studienberatung“, einer gemeinsamen Initiative der zentralen Studienberatungen in NRW.

Gelsenkirchen: Langer Abend der Studienberatung am 25. Juni an der WH

Am Donnerstag, 25. Juni, können sich Studieninteressierte (insbesondere Schüler), die mit dem Studium im kommenden Wintersemester an der WH starten möchten, umfassend informieren und noch offene Fragen klären.

Da die in den Vorjahren etablierten Formate der persönlichen Beratung vor Ort coronabedingt nicht möglich sind, bietet die zentrale Studienberatung digitale und telefonische Alternativen der Information und Beratung an.

Onlinevorträge präsentieren das Studienangebot

Onlinevorträge präsentieren das Studienangebot an den Hochschulstandorten Gelsenkirchen, Bocholt und Recklinghausen. Im Anschluss wird die Zusatzqualifikation „Ingenieur plus Lehrer" für das Lehramt an technischen Berufskollegs vorgestellt. Interessierten ist es sowohl möglich, die gesamten Vorträge zu hören, als auch sich zu einzelnen Zeiten dazuzuschalten.

Neben den Vorträgen gibt es ab 18 Uhr die Möglichkeit der ausführlichen individuellen nach vorheriger Terminbuchung. Kurzentschlossene können sich darüber hinaus individuell in einer offenen Sprechstunde beraten lassen.

Alle Links gibt es auf der Homepage der Westfälischen Hochschule

Alle Links zu den Angeboten am „Langen Abend der Studienberatung 2020“ sowie zur Terminbuchung und weitere Informationen zu den technischen Voraussetzungen sind zu finden unter w-hs.de/langer-abend-der-studienorientierung.

