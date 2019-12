Gelsenkirchen: Spritzenattacke ausgedacht - Steuerzahler trägt Kosten für Polizeieinsatz

Eine 13-Jährige, die sich in Gelsenkirchen eine Aufsehen erregende Spritzenattacke ausgedacht hatte, muss weder mit strafrechtlichen noch mit finanziellen Konsequenzen rechnen. Die Schülerin hatte mit ihrer „Geschichte“ Mitte November zwei Tage lang bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Demnach sei ihr von einem Unbekannten auf einem Parkplatz in Ückendorf eine Substanz verabreicht worden.

Ein Polizeigroßeinsatz war die Folge. Die Behörde wollte danach prüfen, ob die Schülerin beziehungsweise ihre Eltern ganz oder teilweise dafür zahlen müssen. „Wir haben den Fall geprüft“, sagt der Gelsenkirchener Polizeisprecher Christoph Grauwinkel nun, „und wir haben uns dafür entschieden, keine Kosten geltend zu machen.“

Offen bleibt, in welcher Höhe die Kosten des Einsatzes gelegen haben. Das wäre, erklärt Grauwinkel, erst in einem zweiten Schritt geklärt worden und „ist dann gar nicht mehr ermittelt worden“. Da die 13-Jährige zum Tatzeitpunkt minderjährig und strafunmündig war, wird sie auch rechtlich nicht belangt. In der Regel eröffnet die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen ein Verfahren, um es kurz darauf wieder einzustellen.

Rechnung für Polizeieinsatz nach Bombendrohung im Moviepark: mehr als 20.000 Euro

Dass Menschen für eine unberechtigte Inanspruchnahme der Polizei belangt werden, komme durchaus vor, sagt Grauwinkel. Zumindest geprüft werde die Frage regelmäßig. Grauwinkel erinnert sich an einen Fall, bei dem ein Anrufer der Polizei einen angeblichen Mord gemeldet hatte und die Beamten zu einer Wohnung gerufen haben soll, in der sich ein Bewaffneter verschanzt haben sollte. Ein „Fake“ erinnert sich Grauwinkel. Es gebe wenige vergleichbare Fälle.

Vor anderthalb Jahren erhielt ein Essener, der gegenüber dem Moviepark eine Bombendrohung ausgesprochen hatte, von der Polizei eine Rechnung von mehr als 20.000 Euro für den Einsatz. Entscheidend sei in solchen Fällen, ob die Einsatzkräfte „böswillig“ alarmiert worden seien.

Weshalb sich die 13-Jährige die Spritzenattacke ausgedacht hatte, ließ sich nicht klären. Sie war auch nach der Untersuchung durch die Rechtsmedizin, die keine Hinweise ergeben hatte, bei ihrer Version geblieben. Vor seiner Flucht sollte der Mann zu seinem „Opfer“ noch „Nummer 6“ gerufen haben. Für die Polizei ein Anlass zur Sorge, es könnte eine Serie in Gelsenkirchen geben. Eine Pressekonferenz der Behörde am Tag nach dem „Vorfall“ wurde live im Fernsehen übertragen. Stunden später war dann klar: Es war ein Riesenwirbel um nichts.