Gelsenkirchen: Senioren fallen nicht auf Enkeltrick herein

Gelsenkirchen. Mindestens sechs Mal versuchten Betrüger am Montag, Personen am Telefon mit dem Enkeltrick um ihr Erspartes zu bringen. Polizei warnt vor Masche.

Mindestens sechs Senioren versuchten unbekannte Betrüger am Montag, 11. Mai, mit dem Enkeltrick um ihr Erspartes zu bringen.

Der Mann bzw. die Frau am Telefon gaben sich am Telefon als Enkel, dessen Freundin oder Cousine aus und baten in den meisten Fällen um Geld für einen Wohnungskauf. Alle Angerufenen wurden jedoch misstrauisch und handelten richtig: Sie beendeten das Telefonat und riefen bei der Polizei an.

Gelsenkirchener Polizei rät, misstrauisch zu sein

Erfahrungsgemäß ist mit weiteren Versuchen im Stadtgebiet zu rechnen. Die Polizei rät, misstrauisch zu sein, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen meldet. Das Telefonat sollte sofort beendet werden, sobald der Gesprächspartner Geld fordert.

Durch einen Gegenanruf unter der bisher bekannten und benutzten Nummer kann man sich darüber versichern, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Die Polizei mahnt: Familiäre oder finanzielle Verhältnissen sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Bei verdächtigen Anrufen sollte sofort die Polizei per Notruf 110 informiert werden.