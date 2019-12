Erst ein Unfall, dann ein Streit mit Eisenstange und Stichwaffe: Die Polizei musste am Sonntag zu einem Einsatz in Gelsenkirchen-Ückendorf ausrücken.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Bei einem eskalierten Streit zwischen zwei Männergruppen ist ein 38-Jähriger in Gelsenkirchen durch eine Eisenstange verletzt worden.

Gelsenkirchen: Schlägerei mit Eisenstange nach Unfall

Nach einem Unfall in Gelsenkirchen-Ückendorf ist am Sonntag ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Nach Angaben der Polizei kamen ein Messer und eine Eisenstange dabei zum Einsatz.

Nach Unfall in Gelsenkirchen: Mit Eisenstange auf Autoinsassen eingeschlagen

Gegen 17.30 Uhr war ein BMW auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Dessauerstraße in einen stehenden Mercedes gefahren. Den Zeugenangaben zufolge seien daraufhin vier Männer aus dem BMW gestiegen und hätten versucht, ins Wageninnere zu gelangen.

Als dies misslang, stach einer der unbekannten Angreifer mit einer Stichwaffe auf die hintere rechte Scheibe ein, während ein anderer Täter einen flüchtenden Insassen mit einer Eisenstange verletzte. Anschließend entfernten sich die Angreifer vom Tatort, wobei ihr Fluchtauto mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen zusammenstieß.

38-jähriger Mann muss verletzt ins Krankenhaus

Der verletzte 38-jährige Mann wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein höherer Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen dauern an.