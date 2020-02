Gelsenkirchen rückt Kreative und Kulturleben ins Blickfeld

Annette Berg blickte sich zufrieden um im Saal. „Dieses Jahr scheinen noch ein paar mehr gekommen zu sein“, meinte die Stadträtin und Kulturdezernentin beim Blick in den vollen Saal des Kulturraums „die flora“, wo Vertreter der hiesigen Politik und vor allem viele Kulturschaffende der Einladung zum 22. Kulturempfang der Stadt Gelsenkirchen gefolgt waren.

Zum vierten Mal stehe sie nun als Kulturdezernentin hier auf dem Podium beim Empfang. „Und ich habe in den vergangenen dreieinhalb Jahren vieles kennenlernen dürfen“. Bevor Berg auf das vergangene kulturelle Jahr in der Stadt zurückblickte, erinnerte sie zunächst an den im letzten Frühjahr verstobenen Bildhauer und langjährigen Vorsitzenden des Künstlerbundes, Bernd Mauß.

Erinnerung an den Gelsenkirchener Künstler Bernd Mauß

Ordentlich Betrieb in der „Flora“: Gäste beim 22. Kulturempfang Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Es war der einzige traurige Blick zurück an diesem Abend. Denn ansonsten fiel die Rückschau der Kulturdezernentin positiv aus. Das 24 Stunden-Festival der freien Szene, die „Szeniale“ in Ückendorf, sei ein voller Erfolg gewesen. „Dieses Event hat die Szene gestärkt und Synergien geschaffen. Und deshalb wird es künftig alle zwei Jahre stattfinden, und das mit doppeltem Etat“, verkündete Annette Berg nicht ohne Stolz. Auch das mehrtägige Lichtkunstevent „Goldstücke“ in Buer, in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Buer und dem Kunstmuseum entstanden, sei wunderbar gewesen. Man könne eine Kommune durch solche Veranstaltungen ganz anders erleben. Aber sich auf solche Erfolge Ausruhen ist nicht angesagt. Annette Berg möchte weiterhin viele neue, vor allem auch interkulturelle Projekte durchsetzen.

Menschen mit Kulturerlebnissen anregen

„Kulturarbeit ist wichtig. Und wir müssen alle Menschen mit Kulturerlebnissen anregen.“ Auch wegen dieser Überzeugung ist die Kulturdezernentin mehr als froh, dass der Rat der Stadt eine Stelle für kulturelle Bildung in Gelsenkirchen ermöglicht hat. Auch um falsche Sichtweisen zu widerlegen. Denn viele würden sagen, Kulturarbeit sei dafür da um die nationale Identität zu stärken. Das sieht Annette Berg aber anders: „Kulturarbeit ist immer international.“

Bevor Berg das Mikrofon der neuen Leiterin des Kulturreferates, Andrea Lamest überließ, damit sie sich den Gelsenkirchener Kulturschaffenden vorstellen kann, richtete die Stadträtin aber noch ein paar warme Worte an den scheidenden Oberbürgermeister: „Herr Baranowski, Sie sind eigentlich der Kulturdezernent!“

Frau mit einem spannenden bisherigen Lebenslauf

Felix Fritsche am Saxofon und Johannes Nebel am Kontrabass spielten amerikanische Jazz-Standards der 30er bis 60er Jahre beim 22. Kulturempfang. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die aus Trier stammende Andrea Lamest möchte sich erst einmal in Ruhe einen Blick über die Kulturszene der Stadt verschaffen. Die Frau mit einem spannenden bisherigen Lebenslauf mit unterschiedlichen Projekten in Deutschland oder der Ukraine möchte sich stark machen für die freie Szene, möchte eigene Projekte initiieren. Sie sie bisher positiv überrascht vom Kulturleben der Stadt. „Ich will Rahmenbedingungen schaffen und somit Entwicklungsmöglichkeiten fördern“, so Lamest. Bisher habe sie mit Freude festgestellt, dass es in der Stadt Freiraum und Engagement gebe. Ihr abschließender Appell: „Bleiben sie neugierig!“

Zur Einstimmung ein paar Jazzstandards

Der Abend, der mit ein paar Jazzstandards zweier Lehrer der Städtischen Musikschule musikalisch begann, endete mit einer Vielzahl von angeregten Gesprächen aller Anwesenden. Denn die Möglichkeit des Austausches untereinander ist ein wichtiger Programmpunkt des jährlichen Kulturempfangs.