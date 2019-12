Gelsenkirchen-Rotthausen en miniature: Die Modelleisenbahner

Es ist eine dreidimensionale Zeitreise, die Besucher hier antreten. Begleitet vom Surren kleiner Bahnen auf vielen Schienchen kann man hier den einstigen Gelsenkirchener Hauptbahnhof im Modell bestaunen, dort die Zeche Dahlbusch. Ein ganzer Stadtteil, Rotthausen, ist nachempfunden worden – mit seinen Wahrzeichen und mit seinem Alltag. So sieht man spielende Kinder en miniature, arbeitende Väter, einkaufende Mütter. Dann und wann versteckt sich in solch komplexer Kulisse ein kleines Augenzwinkern. Etwa dort, wo eine Familie vor einer Datscha zu Abend isst, während die Mama im Bikini noch in der Sonne brät.

Der Virus Eisenbahn kennt keine Altersgrenzen

Die Modell-Eisenbahn-Freunde Gelsenkirchen zeigten ihre Modelle. Hier eine Nahaufnahme einer alten Dampflok. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Unfassbar, wie viel Arbeit in dieser Ausstellungsfläche der „Modell-Eisenbahn-Freunde“ steckt. Heute haben sie ihre Türen geöffnet für Besucher, erzählen von ihren Bahnen, von ihrer Leidenschaft dafür, von ihren Visionen für die Ausstellungsfläche – und ein bisschen auch von sich. „Das ist ein Virus. Der steckt einfach in einem“, gesteht Dieter Giersch, der 1. Vorsitzende. „Mein Onkel hatte eine Kohlenhandlung am Markt mit einer Anlage im Fenster. Die habe ich geerbt“, erzählt er, wie er einst zu seiner Leidenschaft kam. Jedoch keineswegs im Kindesalter. Da war er schon rund 30 Jahre alt und Familienvater. „Das ist nicht altersabhängig. Meist bekommt man diesen Virus sogar eher später als früher.“ So ginge es jedem einzelnen hier. Alle hätten den Keller voller Eisenbahnen. „Jeder könnte die Anlage allein mit seinen eigenen Zügen bestücken.“

Gemeinschaftswerk erstreckt sich über drei Räume voll mit liebevoller Kleinarbeit

Die sehr detailliert nachempfundenen Stadtansichten der Gelsenkirchener Modell-Eisenbahn-Freunde entstehen in liebevoller Kleinarbeit. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Das aber ist nicht der Sinn. Die drei Räume nämlich sind ein Gemeinschaftswerk. Eines, das seit 1985 immer weiter wächst – in liebevoller Kleinarbeit. Ein Beispiel dafür sind die Bäumchen. „Die Äste bekommt man als Rohling. Dann werden die von Hand beflockt. Das ist ein Flies, das man zu Flocken auseinander ziehen kann. Die werden dann wie Blätter angeklebt.“ Stück für Stück für Stück.

Gelsenkirchen Modelleisenbahnfreunde freuen sich über neue Mitglieder Der Verein der „Modell-Eisenbahn-Freunde“ trifft sich immer mittwochs und freitags ab 19.30 Uhr in den Vereinsräumen im Keller der Katholischen Grundschule an der Franz-Bielefeld-Straße. Besucher seien zu diesen Zeiten immer willkommen, betont Dieter Giersch, der sich auch über neue Mitglieder freuen würde. Einzig in den Schulferien pausiere man stets, informiert er.

Historische Fotos dienen als Basis

Im ersten Raum ist eine Nachbildung des Stadtteils Rotthausen der Mittelpunkt. Am einen Ende kann man das alte Bahnbetriebswerk des Gelsenkirchener Hauptbahnhofes bestaunen. „Das sah genauso aus“, versichert Dieter Giersch und zeigt zum Beweis ein historisches Foto vor. In der Mitte der Anlage ist der Gelsenkirchener Hauptbahnhof zu sehen. Überall dazwischen befinden sich Wahrzeichen und Bauten aus dem Ortsteil. „Alles, was hier steht, gibt es wirklich.“ Allein: „Es ist nicht immer dort, wo es tatsächlich steht.“ Soll heißen, es ist gut möglich, dass ein Rotthauser hier sein Wohnhaus findet – und sich wundert über dessen neue Lage.

Dieter Giersch ist der 1. Vorsitzende der Gelsenkirchener Modell-Eisenbahn-Freunde. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Vom Zugspeicher aus auf Rundkurs

Im nächsten Raum ist die Anlage noch im Bau befindlich. Sicher, die Bahnen fahren bereits. Die Städtebauer und Landschaftsgärtner des Vereins aber haben erkennbar noch einige Arbeit vor sich. An einem Straßenzug entlang fährt rauschend eine Modelleisenbahn – und verschwindet durch ein Loch in der Wand. „Da ist der Zugspeicher“, erklärt Dieter Giersch und öffnet eine Falttür zu dem Räumchen, das der Öffentlichkeit sonst verwehrt bleibt. „Von hier aus werden die Züge auf die Strecke geschickt.“ Immer andere. Damit es für die Besucher interessant bleibt.

Noch eine reine Männergesellschaft

Das scheint zu klappen. Das Vereinsdomizil ist gut gefüllt. Es sind auch jüngere Besucher da. Sogar weibliche. Das entspricht nicht dem Klischee, dass die Männer sich hier selbst verwirklichen und die Frauen die Nase rümpfen. „Meine Frau stört das nicht“, sagt Dieter Giersch und räumt dann doch ein, zumindest in seinem Club seien Modelleisenbahnen reine Männersache. „In unseren Reihen habe wir keine Frauen.“ Das jedoch, sagt er, bedeute nicht, dass man dahingehend nicht offen sei.