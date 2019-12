Im Ratsaal im Hans-Sachs-Hauses wurde am Donnerstag der Haushalt für Gelsenkirchen für 2020 verabschiedet. (Archivbild)

Gelsenkirchen. Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat den Haushalt für 2020 verabschiedet. Neben der SPD stimmten – wie angekündigt – auch die Grünen dafür.

Gelsenkirchen: Rat beschließt Haushalt mit großer Mehrheit

Nach allen Meldungen und Berichten der vergangenen Wochen ist die Nachricht an sich keine große Überraschung mehr: Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am Donnerstag den Haushalt 2020 verabschiedet – mit den Stimmen von SPD und Grünen. In Teilen erhielt der Etat auch die Zustimmung der Linken. Der Stellenplan für 2020 wurde nahezu einstimmig angenommen.

Etwa drei Stunden nahm Punkt 3 der Tagesordnung in Anspruch. Heftige Debatten blieben dabei aus. Die Vertreter der Fraktionen sowie die Einzelmandatsträger legten in teils umfassenden Reden ihre Sicht der Dinge dar. Dabei holten einige zum Rundumschlag aus, kritisierten die Politik der SPD-Mehrheitsfraktion sowie die Arbeit der Stadtverwaltung und zeichneten ein düsteres Bild von Gelsenkirchens aktueller Verfassung.

Mehr zum Thema Haushaltsreden lesen Sie hier in Kürze...

Christoph Heidenreich Foto: Stadt Gelsenkirchen

Der Rat der Stadt hat am Donnerstag auch Christoph Heidenreich einstimmig zum neuen Stadtbaurat und damit zum Vorstand für den städtischen Bereich Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften gewählt. Der 38-Jährige folgt Martin Harter, der seit Ende 2014 dieses Amt inne hatte und nun als Planungs- und Baudezernent nach Essen wechselt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, dass ich mit Ihnen gemeinsam die Stadt gestalten darf“, so Heidenreich nach der Wahl.

Heidenreich ist aktuell Technischer Beigeordneter und Stadtbaurat in Herten. Außerdem ist er für die Entwicklung der ehemaligen Bergbaustandorte in Herten zuständig. Sein Amt in Gelsenkirchen wird er im Frühjahr antreten. Heidenreich ist verheiratet, hat ein Kind.