Gelsenkirchen. Räuber schlagen und treten 58-Jährigen

Ein Mann aus Gelsenkirchen ist nach Polizeiangaben am Sonntag nahe des Musiktheaters im Revier überfallen worden. Die Räuber verletzten den 58-Jährigen schwer, er kam ins Krankenhaus.

Gegen 15.10 Uhr forderten am Sonntag, 5. April 2020, der Polizei zufolge zwei unbekannte Täter an der Haltestelle Musiktheater (Altstadt) zunächst Bargeld von dem 58-Jährigen. Anschließend bedrohten sie ihn und verletzten ihn mit Schlägen und Tritten. Als weitere Zeugen zur Hilfe eilten, flohen die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Munckelstraße. Der Gelsenkirchener wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

So werden die Täter beschrieben - Zeugen gesucht

Beide sind laut Polizei zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und haben eine schlanke Statur. Einer der Unbekannten trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, Jeanshose und Turnschuhe; der andere einen Bart, weiße Oberbekleidung, Jeanshose, eine verkehrt herum aufgesetzte Kappe und ebenfalls Turnschuhe. Gegen 19 Uhr sollen sie sich erneut im Bereich des Tatorts aufgehalten haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu

den gesuchten Männern machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365-8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

