Gelsenkirchen: Polizei stoppt Rennen - Verfahren eingeleitet

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Donnerstag, 9. April 2020, ein illegales Autorennen im Stadtteil Altstadt gestoppt und ein Strafverfahren eingeleitet - ein Auto und der Führerschein eines Beteiligten wurden sichergestellt.

Gestoppter Ford Focus gehört einer Leihfirma

Die lebensgefährliche Raserei ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 17.10 Uhr Uhr. Polizeibeamte auf Streife beobachteten einen Ford Focus und einen Mercedes, welche auf der Ringstraße in Richtung Norden mit augenscheinlich überhöhtem Tempo unterwegs waren und dabei mehrfach die Spuren wechselten, um ihre rasante Fahrt auf der stark befahrenen Straße nicht abbremsen zu müssen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, hielten den Ford an und überprüften den Fahrer.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des 20-jährigen Gelsenkircheners und stellten das Fahrzeug, welches einer Leihfirma gehört, sicher. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, die Ermittlungen dauern an.

Über den Verbleib des Mercedes ist nichts bekannt, vermutlich konnte der Fahrer oder die Fahrerin fliehen.

