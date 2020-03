Gelsenkirchen: Polizei fast 40 Mal wegen Corona im Einsatz

Im Zuge der Corona-Krise haben viele Bürger die Polizei Gelsenkirchen angerufen - hier ein Blick in die Leitstelle, in der die Notrufe bearbeitet werden. Die Polizei appelliert eindringlich an die Bürger, bei Fragen zu Corona die Hotline der Stadt - 0209 169 5000 - anzuwählen und nicht die 110-Notrufnummer zu blockieren.

Gelsenkirchen Am Wochenende musste die Gelsenkirchener Polizei fast 40 Einsatzmeldungen wegen der Corona-Krise nachgehen. Meist meldeten Bürger Verstöße.

Gelsenkirchen. Die Corona-Pandemie beschert der Gelsenkirchener Polizei verstärkt Einsätze wegen Verstößen gegen die verhängten Beschränkungen. Am vergangenen Wochenende waren es fast 40 Einsatzmeldungen, denen die Beamten nachgingen.

80 Prozent der Hinweise kamen aus der Bevölkerung

Am vergangenen Wochenende sind Gelsenkirchener Polizisten fast 40 Mal ausgerückt, weil ihnen Verstöße gegen die verhängten Verfügungen gemeldet worden sind. Nach Angaben von Polizeisprecher Christopher Grauwinkel waren es "am Freitag sieben, am Samstag 14 und am Sonntag 17 Einsatzmeldungen, denen Polizeibeamte nachgegangen sind". In etwa 80 Prozent der Fälle haben sich Bürger bei der Polizei gemeldet, die anderen 20 Prozent waren eigene Feststellungen der Polizeistreifen.

Polizei: Anrufer blockieren den Notruf der Polizei

Die Behörde hat zudem eine Zunahme von Anrufen registriert, bei denen sich "sehr viele Bürgerinnen und Bürger mit allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise an die Polizei gewandt haben", so Grauwinkel weiter. Hierzu sei sehr häufig auch die Notrufleitung 110 genutzt und blockiert worden.

"Aus diesem Grund haben wir am Wochenende die Bevölkerung unter anderem über die sozialen Medien darum gebeten, die eigens dafür geschaltete Hotline der Stadt anzurufen und den Notruf für wirkliche Notfälle freizuhalten", appellierte der Behördensprecher nochmals an die Menschen in Gelsenkirchen. Kontakt: 0209 169 5000.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook