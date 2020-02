Es wird ein musikalisches Wochenende: Punk-, Indie- und Skakonzerte finden an verschiedenen Veranstaltungsorten in Gelsenkirchen statt.

Gelsenkirchen: Partys und Konzerte am Wochenende

Wohnzimmer-Konzert

Freuen Sie sich auf ein Konzert von „Threepwood ’N Strings“. Die Indie-Folk-Band ist im Ruhrgebiet beheimatet. Sie spielt am Freitag, 7. Februar, im Wohnzimmer GE, Wilhelminenstraße 174b. Violine, Gitarre und Mandoline, mehrstimmige Harmonien und lebendige Arrangements bilden die Handschrift einer zeitlosen Musik. Dabei lassen sie Irish Folk und Indie Rock verschmelzen und kreieren so ein außergewöhnliches musikalisches Gesamtbild. Einlass ist ab 19 Uhr, Start um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Hutspenden sind erbeten.

Shot-Party

Achtung! Neu aufgemacht hat das Lokal „Konkurenz“ an der Bochumer Straße 173. Ja, hier fehlt wirklich ein „R“ im Namen. Ob es sich als Konkurrent für andere Lokale herausstellt, wird sich noch zeigen. Am Freitag, 7. Februar, laden die Besitzer ab 18 Uhr zur Shot-Party. Dabei warten besondere Getränkeangebote auf die Gäste. Es wird aber nicht nur eingeschenkt, sondern auch aufgelegt. Der Eintritt ist frei, dafür zahlt jeder Gast einen Mindestverzehr von zehn Euro.

Punksause im Spunk

„Menschenstaub“, „Kruste“, „Rauz“ und „Kurschatten“: So nennen sich die vier Musikacts, die am am Samstag, 8. Februar, ordentlich für Lautstärke sorgen. Die Kulturbar Spunk, Festweg 21, lädt zur 17. Punkrock-Sause. Los geht‘s um 18 Uhr. Der Eintritt liegt zwischen 6 und 8 Euro.

Rise of the Underground

Im „Consol4“ an der Consolstraße 3 steppt der Bär beziehungsweise die Kulturschaffenden laden zur elften Runde von „Rise of the Underground“ ein. Als musikalische Acts haben sich „Speed Queen“, „Ravager“, „Draguardian“ und „Averblack“ angekündigt. Los geht die Veranstaltung am Samstag, 8. Februar, um 18 Uhr. Die Karten dafür gibt es im Vorverkauf für 8 Euro und an der Abendkasse für 10 Euro.

Rawsome Delights

Akustisch und aufs Wesentliche reduziert präsentieren Jennifer Weng und Eddie Arndt als Duo „Rawsome Delights“ unbeschwerte und frische Versionen alter und neuzeitlicher Vintage-Schätze aus Folk, Rock ‘n’ Roll, Jazz und Swing. Das Programm bietet musikalische Leckerbissen von Nancy Sinatra bis Caro Emerald, von Wilson Pickett bis Woody Pines. Das Duo gastiert am Samstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr, im Alfred-Zingler-Haus, Margaretenhof 10 bis 12. Der Eintritt ist frei.

Konzerte im 1Null7

Die Band „No Country For Old Men“ auf dem Kortland-Straßenfest auf der Herner Straße in Bochum. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Was auf die Ohren gibt’s am Samstag, 8. Februar im „1Null7“ an der Bochumer Straße 107. „No Country For Old Men“, „Foxhole“ und „Katastrophen-Kommando“ geben denn ordentlich Gas. „No Country For Old Men“ sind fünf Vollblutmusiker, die sich Perlen aus der Musikgeschichte aus den 1960er- und 1990er-Jahren heraussuchen. „Foxhole“ sind hingegen eher im R‘n‘R-Genre unterwegs. Aufgewachsen mit den Punk- und New Wave-Schattierungen der 1980er spielen sie heute kraftvolle, teils progressive Indiemusik. „Katastrophen-Kommando“ rocken mit Punk und einem hohen Pogo-Faktor. Tanzen erwünscht! Los geht‘s um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ska Nighter im Subversiv

Ska steht am Wochenende im Subversiv im Fokus. Am Samstag, 8. Februar, veranstaltet die Kultureinrichtung an der Bochumer Straße 138 die erste „Ska Nighter“. Durch die Nacht geht es mit dem besten aus Ska, Rocksteady, Early Reggae, 2 Tone und Northern Soul. An den Plattentellern stehen „OLove Sorrow“ von der „Black Forest Trojan Crew“ aus dem Schwarzwald und „Jean-Claude van Tamm“ und „DJ Mike“ aus Dortmund. Einlass ist um 21 Uhr, Beginn um 22 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

