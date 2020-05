Die Feuerwehr konnte den Pkw-Brand in Gelsenkirchen-Bismarck zwar schnell löschen. Dennoch entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht Gelsenkirchen: Parkendes Auto in Bismarck ausgebrannt

Gelsenkirchen In der Nacht zum Samstag ist in Bismarck ein Auto auf einem Parkplatz völlig ausgebrannt. Die Gelsenkirchener Polizei vermutet Brandlegung.

Ein Auto brannte in der Nach zum Samstag, 3. Mai, auf einem Parkplatz an der Erdbrüggenstraße in Bismarck vollständig aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Gelsenkirchener Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Flammen gegen 0.25 Uhr bemerkt und die

Feuerwehr alarmiert. Die konnte das Feuer schnell löschen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei

Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).

