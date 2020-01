Gelsenkirchen. Der Neujahrsempfang der Stadt Gelsenkirchen hat Konkurrenz: An dem Abend findet in der Stadt noch ein wichtiger Termin statt, der Massen anlockt.

Gelsenkirchen: Neujahrsempfang kollidiert mit anderem Termin

Es ist in Gelsenkirchen gute Tradition, dass der Neujahrsempfang der Stadt immer am dritten Freitag eines jeden Jahres im Musiktheater im Revier stattfindet. Hier treffen sich die Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Kirche und Gesellschaft. Es ist ein bisschen sehen und gesehen werden – aber auch der Ort für den Austausch mit Menschen, die man sonst nicht jeden Tag sieht. In diesem Jahr empfängt Oberbürgermeister Frank Baranowski seine Gäste am 17. Januar. Los geht das städtische Event um 18 Uhr. Später am Abend kommt es aber zu einer unglücklichen Termin-Kollision.

An jenem Freitag um 20.30 Uhr eröffnet der FC Schalke 04 die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Vor heimischen Publikum in der Veltins-Arena! Gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach! Und: Als Eröffnungsspiel zur Rückrunde wird die Partie auch noch live im Free-TV im ZDF übertragen. So manch geladener Gast des Neujahrsempfangs dürfte da eine innere Zerrissenheit spüren und sich fragen: Und jetzt?

Noch hat keiner die Teilnahme am Neujahrsempfang abgesagt

Ob denn mit Verweis auf das Fußballspiel schon jemand seine Teilnahme am Empfang abgesagt hat, wollte die WAZ von Stadtsprecher Martin Schulmann wissen. „Nicht wirklich“, antwortete er – ohne ausschließen zu können, dass der ein oder andere aus diesem Grund gar nicht erst zugesagt hat. „Dieses Schicksal ereilt uns alle paar Jahre“, so Schulmann weiter. „Wenn man beides will, muss man sich überlegen, ob man zum Neujahrsempfang früher geht oder später kommt.“

Eine Verlegung des Termins war bei der Stadt jedenfalls kein Thema. Schulmann: „Als das Spiel im November für den 17. Januar terminiert wurde, war bei uns ja schon alles in trockenen Tüchern.“

Ein kleines Hintertürchen lässt der Stadtsprecher allerdings offen: Vielleicht lassen sich Fußball und Neujahrsempfang ja doch noch ein wenig unter einen Hut bringen. „Es kann sein, dass wir einen Fernseher aufstellen.“ Fix sei das aber noch nicht.

Neujahrsempfang ist nur für geladene Gäste

Sollte es so kommen, bleibt abzuwarten, was mehr Publikum anzieht: ein Fernsehgerät samt kickernder Knappen oder das Programm im Großen Haus. Das steht in diesem Jahr unter der Überschrift „… weil es unsere Stadt ist“. Es geht also primär um Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in Gelsenkirchen.

Wer dabei jetzt auf den Geschmack gekommen ist und denkt „Neujahrsempfang im Musiktheater – das ist doch auch was für mich“, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen: Dieses Event ist ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten.