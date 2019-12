Einsatz für die Polizei in Gelsenkirchen-Ückendorf. (Symbolbild)

Schlägerei Gelsenkirchen: Mehrere Verletzte bei Schlägerei in Ückendorf

Gelsenkirchen-Ückendorf. Am frühen Montagmorgen kam es in Gelsenkirchen-Ückendorf zu einer Schlägerei. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten kam es in der Nacht zu Montag, 30. Dezember, an der Straße Flöz Sonnenschein im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf.

Als die Polizei gegen 1.05 Uhr am Morgen alarmiert wurde und wenig später am Einsatzort eintraf, hatte sich die Lage dem Polizeibericht zufolge bereits wieder beruhigt. Zeugen sagten aus, dass eine Gruppe von vier Männern im Alter zwischen 16 und 19 Jahren nach einem Kneipenbesuch lautstark auf der Straße gegrölt und randaliert hätten. Dabei sei auch eine Hauseingangstür zu Bruch gegangen. Als Anwohner die vier zur Rede stellen wollten, griffen die Beschuldigten auch sie an. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und vorsätzlicher einfacher Körperverletzung.