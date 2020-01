Gelsenkirchen: Marionettengala öffnet Puppenspiel-Wundertüte

Das Leben und die Kunst – sie passen auf ein paar Quadratmeter, zumal wenn sie am (Nylon-)Faden hängen: Worüber Kinder nicht nachdenken, aber selbstvergessen lachen und weinen, das zelebriert die Figuren-Theaterwoche Gelsenkirchen auch in ihrer sechsten Auflage mit Leidenschaft und Erfolg. Wie sehr, zeigte zum Start die restlos ausverkaufte „Europäische Marionettengala“ am Samstag im Consol-Theater. Ein grandioser Auftakt mit Jubel, Bravorufen und langanhaltendem, warmen Applaus.

Es war eine prall gefüllte Wundertüte des traditionellen Puppenspiels, die die vier Bühnen aus drei Ländern mit ihrem rund zweistündigen Programm öffneten: Was fürs Herz bot etwa das Prager Marionettentheater mit den kultverdächtigen Auftritten von Herrn Spejbl und Sohn Hurvinek, schön hintergründig gesprochen von Martin Klásek. Die kugelig angelegten Holzfiguren, 1920 bzw. 1926 gefertigt, philosophierten über die Liebe und das Alter(n).

Prager punkten mit Sinn für absurde Komik und feine Charakterdarstellung

Kult-Charakter besaßen die Szenen mit Vater und Sohn, die das Prager Marionetten-Theater Spejbl & Hurvínek beim Auftakt der 6. Figuren-Theaterwoche Gelsenkirchen zeigte. Die skurrilen Figuren sorgten mit ihrem Wortwitz für viele Lacher. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Großartig, wie der brav in Latzhosen gekleidete Junge seinen bedächtigen, gutmütigen Vater in die Enge trieb mit provozierenden Fragen. Vermeintlich unschuldig mit den beweglichen (!) Kulleraugen rollend, frivol mit dem Unterkörper wippend, forderte er Antworten in Sachen Sex und nachlassender Gedächtnisleistung – und erhielt am Ende die humanistische Botschaft: „Auf die Herkunft kommt es nicht an. Hauptsache du weißt, wo du hingehörst!“

Mit ihrem Sinn für herrlich absurde Komik, Wortspiele und vor allem feine Charakterdarstellung allein durch Bewegungsnuancen begeisterten die Spieler Michael Barták und Richard Maska so sehr, dass die Zuschauer vor Lachen gar nach Luft schnappen mussten, als Spejbl das Märchen „Rotkäppchen“ erzählen wollte. So oft wurde er von den schrägen Fragen seines Sohnes unterbrochen, dass in der Handlung plötzlich zwei Mädchen, ein Hirsch und ein Schrank eine Rolle spielten – aber kein Wolf mehr.

Gut gemachter Klamauk aus Deutschland

Auf gut gemachten Klamauk setzten unterdessen das Fantasie- und das Dornerei-Theater aus Deutschland, die „Die drei Tenöre“ zu neuem Leben erweckten – zu zweit, wohlgemerkt, mit einer Pavarotti-Handpuppe zwischen sich. Mit übertriebener Gestik parodierten Bernd Lang und Markus Dorner, live das Stück „Dein ist mein ganzes Herz“ singend, die Selbstverliebtheit mancher weltberühmter Opernsänger.

Für Lacher sorgte aber auch ihr Sketch über einen betrogenen Ehemann zur russischen Zarenzeit, den Dorner mimte, geführt wie eine Marionette vom Kollegen Lang. Dass die Holzkiste klemmte, aus der bemalte Bretter zur Ergänzung des Bühnenbilds herausgezogen werden sollten, nahm das Publikum dem Duo nicht krumm. Im Gegenteil, so charmant, wie die Zwei den Patzer ins Spiel einbauten, bekamen sie zusätzliche Sympathiepunkte.

Salzburger zeigen Glanzleistung voller Poesie

Die fein geschnitzten klassischen Figuren des Salzburger Marionettentheaters setzten schließlich Opernarien und Ballett an Fäden in Szene: Während Don Giovannis „Lá ci darem la mano“ („Reich mir die Hand, mein Leben“) oder „Madamina, il catalogo é questo“ („Teure Dame, dies ist die Liste“) vom Band kamen, erweckten die in opulente Kostüme gekleideten Puppen die Verführungskünste Don Giovannis gegenüber dem Bauernmädchen Zerlina zum Leben.

Scheinbar mühelos ließen Heide Hölzl mit ihrer 60-jährigen (!) Puppenspiel-Erfahrung und Pierre Droin auch zwei Ballett-Figuren zu „An der schönen blauen Donau“ über den Boden schweben und um die eigene Achse drehen. Eine Glanzleistung voller Poesie, dass sich die vielen Fäden da nicht verhakten – und ein anschauliches Beispiel, was wirklich gemeint ist mit der so leicht dahergesagten Umschreibung „die hohe Kunst des Puppenspiels“.