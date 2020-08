Der Fahrer eines silberfarbenen Mazda 3 flüchtete, nachdem er am Freitag, 21. August, spätabends einen Jungen in Gelsenkirchen-Schalke angefahren hatte. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Unfallflucht Mann fährt Jungen in Gelsenkirchen-Schalke an und flüchtet

Gelsenkirchen-Schalke. Mazda-Fahrer ignoriert gestürztes Kind und Ansprache eines Unfallzeugen. Vierjähriger wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Ein vierjähriger Junge ist am Freitag, 21. August, gegen 21.40 Uhr auf der Kreuzung Herzog-/Grillostraße angefahren worden. Der unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Mazda 3 mit Ausfuhrkennzeichen flüchtete, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Der Junge hielt sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn im Kreuzungsbereich auf, als er von dem Wagen angefahren wurde und stürzte. Der Mann fuhr in Richtung Overwegstraße davon, wo er von einem

Unfallzeugen auf den Unfall angesprochen wurde. Sowohl Fahrer als auch dessen Beifahrerin reagierten jedoch nicht.

An Gelsenkirchener Straßenkreuzung missachtet Unfallfahrer die Rot zeigende Ampel

Stattdessen bog der Fahrer in die Overwegstraße ab, wobei er die Rotlicht zeigende Ampel missachtete

und in den Gegenverkehr in Richtung Horst fuhr. Erst an der Ampel Overweg-/Grenzstraße verließ er den Gegenverkehr. Dort verlor der Zeuge ihn aus den Augen.

Der in Gelsenkirchen lebende Junge wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vorsorglich mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch zu melden (0209 / 365 6230, -2160).

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.

Oder folgen Sie uns auf Facebook.