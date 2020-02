Gelsenkirchen-Neustadt. Ein Autofahrer hat in Gelsenkirchen einen Zehnjährigen angefahren. Als der Junge sagte, dass es ihm gut gehe, fuhr der Mann weiter.

Gelsenkirchen: Junge von Auto angefahren – schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 3. Februar, ist ein zehnjähriger Junge an der Bokermühlstraße in Neustadt schwer verletzt worden. Der Schüler überquerte gegen 11.55 Uhr mit seinen Freunden bei grün eine Fußgängerampel. Zeitgleich bog ein Pkw, der von der Straße Wiehagen in Richtung Bokermühlstraße unterwegs war, nach rechts ab und stieß dabei mit dem Jungen zusammen.

Der Zehnjährige stürzte zu Boden. Der Fahrzeugführer hielt an, stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes. Als der Junge mehrfach angab, dass es ihm gut gehe, setzte der Mann seine Fahrt auf der Bokermühlstraße in Richtung Süden fort.

Der Junge kam verletzt ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der Fahrzeugführer, der mit einem blauen Pkw unterwegs war, trug einen blauen Anzug, hatte kurze, blonde Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise unter den Rufnummern 0209 365-6231 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).