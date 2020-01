Gelsenkirchen: Hier feiern die Jecken an Karneval

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange. Vielerorts finden im Stadtgebiet jecke Veranstaltungen statt. Und noch nicht alle sind ausverkauft. Für alle Formate gibt es noch Karten, sofern man in Sachen Vereinszugehörigkeit nicht festgelegt ist.

KC Grün-Weiß Resse

Die Resser Jecken haben noch viele Veranstaltungen vor sich, feierten gerade mit der Galasitzung erst den Auftakt des Sitzungskarnevals. Das Besondere: Hier sind sogar noch für die sonst so begehrte Damensitzung Restkarten zu haben. Sie findet am Samstag, 8. Februar, um 15 Uhr in der Aula der Gesamtschule Erle, Mühlbachstraße 3, statt. Eintritt: ab 23 Euro. Am Sonntag, 9. Februar, folgt an selber Stelle um 11 Uhr die Herrensitzung. Auch hier gibt es noch einige Karten. Eintritt: ab 25 Euro.

Wer erst am Karnevalswochenende so richtig in Feierlaune ist, kann die Kostümparty der Resser Narren besuchen. Sie beginnt am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr im Pfarrheim von Herz-Jesu an der Ahornstraße. Karten kosten 11 Euro. Kartentelefon: 0176 24192879.

Erler Funken

Fast alle Veranstaltungen der Erler Funken sind ausverkauft. Die einzige Ausnahme ist der große Kinderkarneval in der Aula der Gesamtschule Erle, Mühlbachstraße 3. Am Sonntag, 23. Februar, bieten die Jecken kleinen Gästen ab 15 Uhr ein buntes wie kindgerechtes Programm, bei dem natürlich auch die jungen Garden mitwirken. Die Mini-Minis, alles Mädchen im Alter von zwei bis fünf Jahren, feiern hier gar ihre Bühnenpremiere. Karten gibt es zum Preis von 4 Euro im Schuhhaus Bednarz, Cranger Straße 312, oder an der Tageskasse.

KC Astoria

Der närrische Verein aus dem Stadtwesten startet in diesen Tagen in seinen Sitzungskarneval. So steht am Sonntag, 2. Februar, um 11.30 Uhr der Herrenfrühschoppen in der Mehrzweckhalle der Gesamtschule Horst an. Programmpunkte sind hier der Büttenredner „Ne Bonte Pitter“, die Showtanzgruppe High Energy und das Tanzcorps Agrippina Colonia. Es sind noch einige Restkarten erhältlich zum Preis von 25 Euro.

Karten gibt es auch noch für die Galasitzung am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr an selber Stelle. Neben vielen vereinseigenen Gruppen bestreiten hier noch einmal das Tanzcorps Agrippina Colonia und die Kölschband Echt Lekker das Programm. Eintritt: 15 Euro. Den Abschluss bildet am Sonntag, 9. Februar, um 14 Uhr der Kinderkarneval, auf dem viele Nachwuchsgarden der Gelsenkirchener Karnevalsvereine ihr Können auf der Bühne zeigen. Eintritt: 5 Euro. Karten gibt es bei Schwenzfeiers, Horster Straße 330.

Jecken vom Pütt

Der nördlichste Club der Stadt lädt am Freitag, 21. Februar, zeitgleich an zwei Orten zum Kinderkarneval ein. Denn man feiert in Kooperation mit den Falken – einmal im Fritz-Erler-Haus, Am Freistuhl 4, und einmal im Kurt-Schumacher-Haus an der Mehringstraße. Beide Veranstaltungen beginnen um 16 Uhr und werden von Vertretern der „Jecken vom Pütt“, wie etwa von deren Minigarde, besucht.

Schlossnarren

Zu einem Narrenball laden die Gelsenkirchener Schlossnarren am Samstag, 15. Februar, in die Mehrzweckhalle der Horster Gesamtschule an die Devensstraße ein. Ab 20 Uhr gestalten die Jecken einen Teil des Programms mit ihren vielen vereinseigenen Gruppen und begrüßen zudem „Miss Lili“, Travestie-Künstlerin und seit Jahren dem Verein verbunden, sowie einen Bauchredner und die Mannheimer Husaren. Der Eintritt kostet 15 Euro.

KG Narrenzunft

Im ersten Haus der Stadt, dem Hans-Sachs-Haus, feiert die KG Narrenzunft am Samstag, 15. Februar, ihre Prunksitzung. Ab 19.11 Uhr erwartet die Gäste an der Ebertstraße ein jeckes Programm, bei welchem natürlich die vereinseigenen Gruppen mitwirken wie die Garden, die „Narrenzicken“ und das Männerballett „Energiebündel“ und auch einige Gäste. Mit dabei sind etwa die „Beckendorfer Knallköpp“, die „Roebedeuker“ und die Kölschband „Echt Lekker“. Für diese Veranstaltung gibt es noch einige Restkarten zum Preis von 25 Euro. Diese sind erhältlich unter karten@narrenzunft-ge.de oder unter der Nummer 017672 605062.

KG Piccolo

Mit einem ganz neuen Konzept begeht die KG Piccolo einen der Veranstaltungshöhepunkte der Session: Erstmals feiern die Jecken eine Karnevalsparty. Höhepunkte des Abends sind die Auftritte der „Hypnotix“ aus dem hessischen Gaudernbach, das Männerballett „Energiebündel“ sowie natürlich die tänzerischen Darbietungen der vereinseigenen Garden. Dazwischen gibt es Pausen, welche die Gäste und Narren zum Tanzen nutzen wollen. Los geht es am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr im Augustinushaus, Ahstraße 7. Die Eintrittskarten kosten 18 Euro und sind erhältlich unter der Mailadresse info@kgpiccolo-gelsenkirchen.de oder unter 017786715222.

Bismarcker Funken

Die Funkemariechen stehen in den Startlöchern, so verkünden es die Bismarcker Jecken und laden ein zur großen Galasitzung in der Aula des Schalker Gymnasiums. Jene findet am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr statt. Neben den Beiträgen vereinseigener Gruppen bietet das Programm Musik von Ehrensenator Engelbert sowie von dem Gesangsduo „Piraten“ und wartet zudem mit einer „Modern Talking Reloaded Show“ auf. Es gibt noch einige Restkarten, erhältlich für 18 Euro unter der Rufnummer 02365-71896.

Große Sause an Weiberfastnacht mit Bernd Stelter

Die größte jecke Sause steigt traditionell an Weiberfastnacht, Donnerstag, 20. Februar. Dann lädt das Festkomitee Gelsenkirchener Karneval zum Rathaussturm ins Festzelt auf der Königswiese. Ab 19 Uhr findet hier nicht nur ein Schaulaufen des Gelsenkirchener Karnevals statt mit dem Schönsten, was die örtlichen Narren zu bieten haben, es haben sich auch namhafte Künstler angekündigt.

Comedian und Sänger Bernd Stelter ist Gast bei der Weiberfastnacht-Party in Gelsenkirchen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Allen voran der Comedian und Sänger Bernd Stelter. Jener kommt zwar aus dem Ruhrgebiet, ist aber aus dem rheinischen Karneval nicht mehr wegzudenken. In Buer gibt er sich ein rund halbstündiges Stelldichein und unterhält die Gäste mit humorvollen Berichten aus dem Leben und mit seinen ganz großen Hits wie „Liebelein“. Auftritte der Schlagerbarden Jürgen Milski, bekannt aus einem TV-Format im Container, und Tim Toupet, runden das Programm mit ihren Ballermann-Hits ab.Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten gibt es, unter anderem, in der Tourist-Info im Hans-Sachs-Haus an der Ebertstraße und in Buer im Büro der Landtagsabgeordneten Heike Gebhard, Goldbergstraße 64.