Gelsenkirchen hat mehr Kitaplätze als NRW-Statistik zeigt

Gelsenkirchen. Die Versorgung mit Kitaplätzen ist in Gelsenkirchen nicht gut, aber besser, als die Landesstatistik glauben lässt. 550 neue Plätze sind im Bau.

In Gelsenkirchen wie nahezu überall in der Region fehlen Kitaplätze. So viele, wie die jüngste Statistik von IT NRW glauben lässt, die mit Zahlen vom März 2019 operiert, sind es allerdings nicht, wie Bildungsdezernentin Annette Berg auf Nachfrage versichert. In der Statistik ist die Rede von einer Betreuungsquote von 18 Prozent für Kinder unter drei Jahren in der Stadt. 1486 Plätze für 8018 Kinder sollen es sein, wobei ein Anstieg der Kinderzahlen gegenüber dem Vorjahr in der Altersgruppe um 1,8 Prozent registriert ist.