Gelsenkirchen. In der Arena in Gelsenkirchen sorgt der Reiz des Biathlons für Stimmung bei 46.000 Wintersport-Fans. Jeder Läufer wird begeistert angefeuert.

Gelsenkirchen genießt die Après-Ski-Party zum Biathlon

Das war wie bestellt: Hochdruckgebiet „Wiltrut“ direkt über Mitteleuropa, Tief „Ailton“ über dem Schwarzmeer, und genau dazwischen eine Schneise kalter, trockener Luft aus Richtung Skandinavien, so kann ein Winter-Wochenende zum Genuss werden. Der Schnee in Gelsenkirchen wurde extra aus der Neusser Skihalle angeliefert, und die Stimmung war garantiert in und rund um die ausverkaufte Schalke-Arena zur Biathlon World Team Challenge.

Das Winterdorf, eher eine Zeltstadt mit knapp 20 Aktions-Ständen und Party-Zone an der Live-Bühne, bot bei Winter-Sonnenschein einen idealen Platz für die Fans. Die Kurven vor den Anstiegs-Zonen, in denen die Athleten in den Schlittschuh-Schritt wechseln müssen, boten den besten Blick auf die Duelle, Video-Leinwände sorgten für die Übertragung vom Rest der Strecke.

Fanfarenklänge begleiteten die Biathleten durch den Tunnel in die Arena in Gelsenkirchen nach der Schleife rund um das draußen aufgebaute Winterdorf. Foto: Michael Korte / FFS

Jeder Starter, der aus der Arena kommend hier auftauchte, wurde frenetisch angefeuert. Beim Rückweg in die Halle nach einer Schleife um das Winterdorf und durch den Tunnel gaben dann Fanfarenklänge und Queens „We will rock you“ das Signal für die Zuschauer auf den Rängen.

„Steiger-Lied“ mit Lichtergruß

Das bot Gänsehaut-Garantie, wie auch in dem Moment, als Schalke den Rest der Welt gebührend mit dem „Steiger-Lied“ und zig-tausend Handy-Leuchten gegrüßt hatte. Gelsenkirchen muss sich keineswegs verstecken hinter traditionellen Wintersportorten, seit 18 Jahren wird nunmehr der Biathlon hier ausgetragen und die Strecke immer wieder optimiert.

Das fordert die Athleten, wie auch Gelsenkirchens Bürgermeisterin Martina Rudowitz honorierte, wenn auch vor, nicht auf dem Podest bei der Siegerehrung in der Talent Team Challenge, die sie für die Stadt vornahm. Nicht ihr erster Biathlon in der Arena, aber jedes Mal klappt es nicht, wie sie gestand: Ein Geburtstag in der Familie geht schon einmal vor.

Schalke ist besonder, der Biathlon in der Gelsenkirchener Arena ist noch eine Spur mehr, hier gehören Alphornbläser dann auch dazu. Foto: Michael Korte / FFS

„Schalke ist ja schon besonders, aber der Biathlon ist dann noch einmal eine Spur beeindruckender“, beschrieb sie im Innenraum der Arena, „dann spielt heute auch das Wetter einfach prima mit, der Schnee wird nicht vom Regen weggespült, und die Strecke ist eine Herausforderung auch für so ein hochkarätiges Feld.“

Beste Zeit für ein dickes Lob

Mit einem Blick zu den Zuschauern auf den rundum gut gefüllten Rängen, die gerade zur Party-Musik der Cover-Band „EMS & Friends“ und „Deine himmelblauen Augen“ ins Schunkeln kommen, konnte sie überzeugt sagen: „Gelsenkirchen hat eben eine Menge zu bieten, auch wenn das viele noch immer nicht glauben.“

Gelsenkirchen Biathlon-Details 50 Meter beträgt die Entfernung beim Stehend- wie beim Liegendschießen. Für jeden Fehlschuss ist eine Strafrunde von 150 Metern fällig, beim Einzelwettkampf bekommen die Athleten Strafzeiten von einer Minute pro „Fahrkarte“ auf ihre Zeit aufgeschlagen. Nachladen müssen die Wettkämpfer manuell, halbautomatische oder automatisch nachladende Waffen sind beim Biathlon nicht zugelassen. Fünf Schussversuche sind Standard, in der Staffel hat jeder Starter drei Reservepatronen für eventuelle Fehlschüsse. Das Kaliber, der Innendurchmesser des Laufs, beträgt 5,6 Millimeter Kleinkaliber.

Nicht glauben mochte sie fast, dass dies schon der 18. Biathlon in der Arena war. Für den erstmals ausgetragenen Juniorenwettbewerb als Talent Team Challenge, bei dem die Besten einen Sponsoring-Vertrag bekommen, fand Rudowitz dazu auch noch lobende Worte: „Immerhin treten hier und heute die Stars von morgen an.“