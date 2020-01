Gelsenkirchen-Altstadt. 500 Euro will ein 85-Jähriger am Automaten abheben, vergisst aber, das Geld rauszunehmen. Leichtes Spiel für eine Diebin. Sie wird jetzt gesucht.

Gelsenkirchen: Geld geklaut, das Senior im Automaten vergaß

Ein 85-jähriger Gelsenkirchener wollte am 4. November 2019 am Geldautomaten einer Bank in der Altstadt 500 Euro von seinem Konto abheben. Den Vorgang hatte er auch ausgeführt – doch dann vergaß er, das Geld aus dem Ausgabefach zu nehmen. Dann hatte eine Diebin leichtes Spiel.

Polizei Gelsenkirchen sucht nun Zeugen

Unbekannte Täterin, Geldinstitut am Neumarkt, Altstadt

Die unbekannte Frau nahm gegen 11.50 Uhr das Geld an sich und verließ anschließend die Filiale. Videoüberwachungskameras filmten den Vorgang. Bislang konnte die Identität der Täterin nicht geklärt werden, deshalb hat das Amtsgericht Essen die Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben. Alle sonstigen Ermittlungsansätze sind nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen ausgeschöpft.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Frau und/oder ihrem Aufenthaltsort machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365-8110 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).