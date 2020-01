Gelsenkirchen: Frauen erwischt beim Stehlen von Rollbraten

Die Polizei nahm die beiden Rollbratendiebinnen in Gelsenkirchen mit auf die Wache.

Gelsenkirchen-Schalke. Zwei junge Frauen in Gelsenkirchen wurden jetzt auf frischer Tat beim versuchten Diebstahl erwischt. Sie hatten es auf Rollbraten abgesehen.

Das Festmahl fällt aus für zwei Frauen, die am Montagfrüh vom Ladendetektiv eines Supermarktes an der Overwegstraße auf frischer Tat beim versuchten Diebstahl erwischt wurden. Der Detektiv hatte die beiden 20- und 24-jährigen Frauen dabei beobachtet, wie sie fünf Putenrollbraten unter ihren Kleidern versteckten und damit den Laden verlassen wollten, ohne zu bezahlen.

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus GelsenkirchenDer Detektiv alarmierte gegen 10.10 Uhr die Polizei. Da die beiden Frauen sich vor Ort nicht ausweisen konnten, brachten die alarmierten Beamten sie zur Wache, um ihre Identitäten festzustellen. Da eine der Frauen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste sie vor Ort eine mittlere dreistellige Sicherheitsleistung in bar hinterlegen. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und entließen die beiden Frauen im Anschluss an die Maßnahmen.

