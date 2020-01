Gelsenkirchen: Familie fühlt sich um Silvesterreise betrogen

Sie hätte so schön werden können, diese Auszeit vom Alltag, so passend zu Jahreswechsel. Doch für die fünfköpfige Gelsenkirchener Familie Heller samt Hundedame wurde der geplante Urlaub in den Niederlanden eher zum Fiasko. Ihre Reise ins Nachbarland endete mit einer Anzeige wegen Betruges bei der hiesigen Polizei – und dem Verlust von mehreren Hundert Euro.

Der Gelsenkirchener Matthias Heller sah keine Anzeichen für einen Betrug

Dabei fing alles so gut an: Relativ kurz vor dem eigentlichen Start ihrer Reise hatte Matthias Heller das Domizil in den Niederlanden, genauer in Zoutelande, Zeeland, eigentlich erst aufgetan. Auf einer bekannten Kleinanzeigen-Seite im Internet. Die Freude über ein noch freies Ferienhaus zu dieser Zeit, dazu noch in einer richtig guten Lage, muss riesig gewesen sein. Das Haus – groß genug für die Familie mit den drei Kindern (9, 6 und anderthalb Jahre). Dazu war das Mitbringen von Hunden auch noch ausdrücklich erlaubt.

Gelsenkirchen Im August 2019 gab es schon ähnliche Fälle Bereits im August des vergangenen Jahres hatte der WDR über einen Betrug mit Ferienhäusern in den Niederlanden. Damals waren zahlreiche deutsche Urlauber im Netz Betrügern auf den Leim gegangen – sie hatten Domizile, ebenfalls in Zeeland, gebucht, die gar nicht frei waren. Die Fremdenverkehrszentrale von Zeeland hatte damals geschätzt, dass es rund 100 Geschädigte gegeben haben soll.

„Der Kontakt war hochprofessionell, der Internet-Auftritt fehlerfrei. Ich habe an keiner Stelle Anzeichen gesehen, dass es sich um Betrug handeln könnte“, berichtet Matthias Heller am Freitag im Gespräch mit der Redaktion. Bis zu dem Zeitpunkt hatte der 44-Jährige nicht die Spur eines schlechten Gefühls, wie er sagt.

„Hoffentlich bin ich nicht einem Betrüger aufgesessen“

Im Voraus hätten sie dann die Ferienhausmiete, knapp 630 Euro für eine Woche an der zeeländischen Küste, überwiesen. Die Reise konnte beginnen! Doch eine Sache fehlte – der Hochstuhl für den Kleinsten der Hellers, gerade anderthalb Jahre alt, musste noch bei der Vermieterin bestellt werden. Matthias Heller versuchte, sie zu kontaktieren. Ohne Erfolg. „Da hatte ich dann so ein Gefühl. Und ich dachte noch: Hoffentlich bin ich nicht einem Betrüger aufgesessen“, erinnert sich der Gelsenkirchener.

Nichtsdestotrotz, sie machten sich auf den Weg, mit viel Gepäck. Vor Ort angekommen dann der Schock: Zur Schlüsselübergabe erschien die Vermieterin nicht wie besprochen. Stattdessen fand die Familie an der Tür der Unterkunft einen Hinweis: „Achtung!!! Schwindel!!!“ Darunter der Satz, dass das Ferienhaus gar nicht zu vermieten sei. Mit dem Zusatz: „Bitte der Polizei berichten“. Auf dem der WAZ vorliegenden Foto des Warn-Zettels sind weitere detaillierte Angaben zu finden: die Adresse des Hauses und auch dessen Internetseite.

Matthias Heller erstattete Anzeige bei der Gelsenkirchener Polizei

Matthias Heller und seine Frau Barbara sind augenscheinlich um ihren Silvesterurlaub in den Niederlanden betrogen worden. Foto: Privat

Die Parkverwaltung sei vor Ort gewesen, ebenso die niederländische Polizei, so Matthias Heller. Die Polizisten aus dem Nachbarland gaben ihm aber den Rat, in Deutschland, in Gelsenkirchen Anzeige zu erstatten. Am vergangenen Donnerstag ist das auch so geschehen.

„Das können wir wirklich allen Betroffenen raten“, erklärt Merle Mokwa, Sprecherin der hiesigen Polizei. „Es ist wichtig, zu uns zu kommen. Auch wenn es eine unangenehme Situation sein könnte. Niemand sollte sich schämen.“ Merle Mokwa versichert: „Wir nehmen das sehr ernst.“ Sie gibt Urlaubern wichtige Tipps für die nächste Reise-Buchung: Wichtig sei, im Voraus nicht den kompletten Betrag zu überweisen und wenn möglich, das Geld per Lastschrift oder Kreditkarte zu zahlen. Außerdem sollten Urlauber immer auch den telefonischen Kontakt zu den Vermietern ihrer Urlaubs-Unterkunft suchen. Und: Bei besonders günstigen Angeboten sollte man besonders wachsam sein.

Ärger über den sorglosen Umgang mit dem Medium Internet

Tage nach dem Betrug ärgert sich Matthias Heller vor allem über seinen sorglosen Umgang mit dem Medium Internet. „Dass das Geld jetzt weg ist, das habe ich für mich schon abgeschrieben.“ Er empfindet noch immer einen gewissen Ärger und auch Wut, wenn er an das Geschehene zurückdenkt. Dass er übers Ohr gehauen worden sei, wie er es formuliert, ist für ihn noch nicht mal das Schlimmste an der ganzen Sache. Es sei die Enttäuschung der Kinder gewesen, die sich auf einen Urlaub am Meer zum Jahreswechsel doch so gefreut hatten.

Warum sind sie nach dieser Pleite nicht einfach nach Hause gefahren? „Das wäre die allerletzte Option gewesen. Wir wollten uns den Urlaub nicht nehmen lassen“, betont der Bueraner. Auch wenn er und seine Frau Barbara geprellt wurden, um mehrere Hundert Euro. Sie fassten einen Entschluss, der die ganze Geschichte doch ein wenig besser macht: In einem nahe gelegenen Ferienpark konnten sie noch eine Unterkunft bekommen – und den Silvesterurlaub 2019/2020 in den Niederlanden wahr werden lassen. „Ich hoffe nun, dass man die Schuldigen findet“, sagt Matthias Heller. Große Hoffnungen, sein Geld jemals wiederzusehen, hat er allerdings nicht.