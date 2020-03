Gelsenkirchen: Fahranfänger schrottet 510-PS-Mercedes

Gelsenkirchen/Bochum. Ein 18-Jähriger hat einen über 500 PS starken Mercedes entwendet, den sein Vater für jemanden überführen sollte. Dann baute er einen Unfall.

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Gelsenkirchen hat bei einer unerlaubten Spritztour einen 510 PS-starken Mercedes geschrottet. Das Auto gehörte weder ihm noch seinem Vater.

Mit seiner 16 Jahre jungen Freundin haber der 18-Jährige den Wagen in der Nacht zu Sonntag entwendet, berichtete die Polizei am Montag. Der Mercedes vom Typ AMG GT S hatte vor der Tür der elterlichen Wohnung geparkt, die Autoschlüssel habe der 18-Jährige dann in der Wohnung entdeckt und an sich genommen, teilte die Polizei mit.

Mercedes AMG kam beim Beschleunigen ins Schleudern

Der Ausflug mit dem PS-starken Sportcoupé war dann allerdings bereits nach wenigen Kilometern beendet: An der Anschlusstelle Gelsenkirchen war der 18-Jährige laut Polizei auf die A40 in Richtung Dortmund aufgefahren. Beim Beschleunigen habe er dann die Kontrolle über den Mercedes verloren.

Beim Wechsel von der rechten Fahrspur auf den Überholstreifen sei der Mercedes auf der dreispurigen Fahrbahn in Richtung Dortmund in Höhe der Anschlusstelle Dückerweg ins Schleudern gekommen. Der Mercedes prallte mit der Front gegen die Betonschutzwand in der Autobahnmitte, drehte sich und prallte dann auch mit dem Heck gegen die Wand in der Fahrbahnmitte der Autobahn. So hatten es Zeugen beschrieben.

18-Jähriger hatten Führerschein auf Probe

Beide Insassen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden, berichtete die Polizei. Der Mercedes gehörte einem 38-Jährige aus Oberhausen, der den Wagen erst am Samstag gekauft hatte. Der Vater des 18-Jährigen habe den Wagen dann überführen sollen, berichtete die Polizei. Der Mercedes-Besitzer sei nach der Info über den Unfall zur Unfallstelle gekommen. Der Polizei habe er erklärt, er habe nur dem Vater des 18-Jährigen erlaubt, das Sportcoupé zu fahren.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Unfallfahrer auch wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. „Als Fahranfänger wird ihm voraussichtlich seine Führerschein-Probezeit um zwei Jahre verlängert - und er muss zu einer kostenpflichtigen Nachschulung“, teilte die Polizei mit. Welche Konsequenzen der Unfall für den Vater des 18-Jährigen hat, mochte die Polizei nicht kommentieren. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf 50.000 Euro.