Gelsenkirchen: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Supermarkt

Unbekannte brachen von Montag auf Dienstag, 8./9. Juni, in einen Lebensmittelmarkt in Gelsenkirchen-Heßler ein. Sie stahlen Zigaretten.

Gelsenkirchen-Heßler. Unbekannte brechen in Geschäft an der Grothusstraße ein. Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Tat ereignet sich von Montag auf Dienstag.

Unbekannte sind in der Zeit von Montag, 8. Juni, 21.15 Uhr, und Dienstag, 9. Juni, 5.45 Uhr, in einen Supermarkt an der Grothusstraße eingebrochen.

Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

Die Täter stahlen Zigaretten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter telefonisch bei der Polizei zu melden (0209 365-8112 oder -8240.

