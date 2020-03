Gelsenkirchen: EC-Kartenbetrügerin dank Hinweise gefasst

Gelsenkirchen Die Polizei Gelsenkirchen hatte Erfolg mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Eine gesuchte EC-Kartenbetrügerin wurde dank vieler Hinweise gefasst.

Fahndungserfolg für die Polizei Gelsenkirchen: Die Suche nach einer mutmaßlichen EC-Kartenbetrügerin ist beendet. Die Tatverdächtige konnte laut Polizei nach Hinweisen ermittelt werden. Es handelt sich um eine 43-jährige Frau mit Wohnsitz in Köln.

Der illegalen EC-Kartennutzung vorangegangen war nach Angaben der Behörde ein Diebstahl. Am Donnerstag, 14. November 2019, wurde ein 60-jähriger Bocholter von drei Männern bestohlen. Die Diebe erbeuteten seine Kreditkarte. Mit dieser hob dann die Frau in der Nacht zum 15. November Bargeld an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen ab. Zudem wurden mit der Karte Waren in zwei Geschäften in Gelsenkirchen und Bochum bezahlt. Kameras filmten das Geldabheben.

