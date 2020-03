Gelsenkirchen: Drei Verletzte nach Unfällen mit Radfahrern

Zu mehreren Unfällen mit Radfahrern - hier ein Symbolbild - ist es am Dienstag, 17. März 2020, in Gelsenkirchen gekommen. Drei Personen wurde verletzt.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei wurde am Dienstag, 17. März 2020, zu drei Unfällen mit Radfahrern gerufen. Drei Personen wurden verletzt.

Eine 51-jährige Radfahrerin ist der Polizei zufolge am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg am buerschen Nordring in Richtung Westerholt unterwegs gewesen. In Höhe des Supermarkts wollte eine 27-jährige Autofahrerin den Parkplatz verlassen und auf den Nordring in Richtung Gladbeck einbiegen. Dabei kam es zur Kollision von Auto und Rad. Die 51-Jährige wurde ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Dort verbleibt sie zur stationären Behandlung.

Radfahrer näherten sich von hinten und wurden nicht bemerkt

Zu zwei weiteren Unfällen im Zusammenhang mit Radfahrern kam es laut Polizeibehörde außerdem in den Stadtteilen Resse und Bulmke-Hüllen. Dabei wurden ein

25-jähriger sowie ein 50-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Eine 65-jährige

Frau wollte mit ihrem Auto gegen 16.45 Uhr vom Fahrbahnrand der Ewaldstraße auf

die Straße fahren. Als sich der 25-jährige Radfahrer von hinten näherte, kam es

zum Zusammenstoß.

Knapp zehn Minuten später ereignete sich auf der

Wildenbruchstraße ein weiterer Unfall. Dort wollte ein 70-jähriger Autofahrer

rechts in eine Grundstückzufahrt einbiegen. Der ebenfalls von hinten

herannahende und in gleiche Richtung fahrende 50-jährige Radfahrer kollidierte

mit dem Pkw. Der 25-Jährige wurde nach ärztlicher Versorgung aus dem Krankenhaus

entlassen, der 50-Jährige wollte sich eigenständig zum Arzt begeben.

