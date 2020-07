Im vierten Quartal sollen die Sanierungsarbeiten an dem Gebäude Königswiese/Mühlenstraße/Nordring in Gelsenkirchen-Buer abgeschlossen sein. Dann eröffnet Rewe seinen modernisierten Markt, und auch der Fitness-Anbieter John Reed will noch Ende 2020 den Betrieb seines ersten Clubs in der Stadt starten.