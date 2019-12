Gelsenkirchen: Charleen träumt von behindertengerechtem Rad

Den Fahrtwind spüren, die Sonne im Gesicht, mit eigener Muskelkraft sich fortbewegen, Meter um Meter in eine Ahnung von Unabhängigkeit – Hilfe! Fahrrad fahren hat Charleen (15) bislang immer Angst gemacht. Dem Mädchen, das mit Trisomie 21 auf die Welt kam, fehlt der Gleichgewichtssinn; das wackelige Ding war ihr nie geheuer. Nur kann sie eben auch an keinen Radausflügen teilnehmen. Und dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, macht den Teenager nur traurig. Die Lösung des Problems entdeckte ihre Mutter im Internet. Aber die große Hürde gleich mit: Das behindertengerechte Therapierad kostet rund 10.000 Euro.

Unbezahlbar für die Familie aus Buer mit vier Kindern, zwei davon minderjährig. „Wir können keine großen Sprünge machen. Meine Frau und ich sind Minijobber“, erzählt Holger Hana (56). Tochter Jennifer (28) ist schon aus dem Haus, Diana (19) wohnt aber noch daheim, ebenso Sohn Marius (10) und eben Charleen. „Wir müssen schon ziemlich mit dem Geld haushalten. Auch die etwa 6000 Euro für ein gebrauchtes Rad können wir nicht stemmen.“

Bisher muss Charleen mit dem Bus fahren, während andere die Radtour machen

Hannelore Schneider (r.), ehrenamtliche Mitarbeiterin der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Gelsenkirchen-Buer und dort mittlerweile als Prädikantin auch im Predigtdienst, hatte die Idee für eine Spenden-Aktion. Sie bereitete Charleen Hana ein Jahr lang auf die Konfirmation vor. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Trotzdem ließ der Gedanke an dieses Dreirad mit Elektroantrieb und zwei Sitzen Charleens Mutter Margitta (47) nicht los. „Charleen könnte endlich auch an den Radtouren des Kleingartenvereins Erholung teilnehmen, in dem wir Mitglied sind. Beim letzten Mal sind alle selbst geradelt, nur sie und ich mussten von einem Vereinskollegen mit dem Auto gefahren werden; wir selbst haben ja keins und müssen sonst alles mit Bus und Bahn erledigen.“ Auch Einkäufe oder Familienausflüge wären endlich gemeinsam mit dem Rad möglich – bisher muss alles per ÖPNV organisiert werden. Oder Charleen bleibt gleich mit Mutter oder Vater zu Hause.

Die Bueranerin erzählte Hannelore Schneider davon, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Buer, die Charleen ein Jahr lang auf die Konfirmation im April vorbereitete. Und die verbat sich in ihrer resolut-warmherzigen Art die Schere im Kopf. Sie organisierte kurzerhand einen Besuch bei einem Kölner Händler, der die Räder verkauft, um erst einmal herauszufinden, ob das Gefährt überhaupt für das Mädchen geeignet ist.

„Ich habe Charleen noch nie so lachen sehen“

Im Sommer probierten Charleen (l.) und Margitta Hana aus Gelsenkirchen-Buer ein Therapie-Dreirad in Köln bei einer Firma aus, die die Räder mit Elektroantrieb vertreibt. Das Ergebnis: Mutter und Tochter waren begeistert. Foto: Hannelore Schneider

Das Ergebnis: „Ich habe Charleen noch nie so lachen sehen. Endlich konnte sie Rad fahren wie alle anderen. Weil ich daneben saß, es steuerte und weil es nicht wackelte, fühlte sie sich sicher“, berichtet Margitta Hana lächelnd und zeigt das Handy-Foto mit ihrer strahlenden Tochter, das an jenem sonnigen Sommertag entstanden ist.

„Der Elektroantrieb leistet nicht nur beim Anfahren unschätzbare Hilfe. Dadurch schafft der Mitfahrer den Weg auch allein, wenn Charleen mal keine Kraft mehr zum Treten hat“, hat auch Hannelore Schneider (68) das Therapierad Duo von PF Mobility überzeugt. „Die gesamte Familie würde davon profitieren“, sagt sie.

„Sie träumt davon, endlich loszuradeln“

Gemeinsam mit Charleens Mutter initiierte sie zwei Flohmärkte, erzählte im Freundes- und Bekanntenkreis von diesem besonderen Anliegen. Auch der Lions-Club Gelsenkirchen hörte davon und steuerte 750 Euro bei, hinzu kamen kleinere private Spenden, etwa von einer Konfirmandengruppe, so dass nun rund 2750 Euro beisammen sind. „Aber es würde noch lange dauern, wenn wir so weitermachen“, meint Hannelore Schneider – und setzt nun auf die Hilfe einer größeren Öffentlichkeit, etwa die WAZ-Leser.

Gelsenkirchen Spenden-Konto bei der Volksbank Hannelore Schneider, ehrenamtliche Prädikantin der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde Buer, hat eine Spenden-Aktion zur Finanzierung des behindertengerechten Dreirads für Charleen Hana gestartet und ein entsprechendes Konto eingerichtet. Das Spendenkonto läuft auf den Namen Hannelore Schneiders und hat die IBAN DE 88 4226 0001 0147 509 141 (Stichwort: Charleen) bei der Volksbank Ruhr-Mitte. Die WAZ wird die Aktion weiter begleiten und über Entwicklungen berichten.

Charleen lächelt unterdessen etwas schüchtern, als von dem Rad die Rede ist. Welche Farbe es denn haben sollte, wenn genug Geld dafür zusammenkäme? „Rot oder pink“, sagt sie und spielt mit ihren langen blonden Haaren. „Dann kann ich mal damit zur Schule nach Beckhausen oder zum Einkaufen fahren und später mit Mama zusammen kochen. Ich kann schon Spätzle mit Tomatensoße und Kartoffelpüree“, gerät die 15-Jährige dann doch ins Plaudern und erzählt von ihrer geliebten Schlagermusik, zu der sie so gerne tanzt – „atemlos“, genau wie ihr Lieblingsstar Helene Fischer es immer singt.

Margitta Hana hofft derweil, dass der Traum des Mädchens Wirklichkeit wird. „Charleen spricht immer wieder davon, wie toll es wäre, endlich losradeln zu können.“ Auch sie selbst hat einen Ausflug auf ihrer Wunschliste, falls die Sache mit dem Fahrrad tatsächlich klappen sollte. „Wir würden so gerne mit den Kindern im Sommer zum Zelten in die Eifel radeln. Wir waren noch nie mit ihnen im Urlaub, und es heißt, der Mond ist dort so schön zu sehen…“