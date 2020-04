Gelsenkirchen: CDU bemängelt marode Platten im Hauptbahnhof

Gelsenkirchen-Altstadt Der Zustand des Hauptbahnhofes Gelsenkirchen macht der Union Sorge. Sie bemängelt marode Gehwegplatten, befürchtet Tendenzen zur Verwahrlosung.

Die CDU-Altstadt ist besorgt. Ihren Angaben zufolge sind die Gehwegplatten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof vielfach marode und müssten ausgebessert werden. Die Union befürchtet "Verwahrlosungstendenzen" und fordert von Bauverwaltung und Deutscher Bahn entschiedenes Handeln.

Nach nach Ansicht des CDU-Stadtverordneten und Vorsitzenden der CDU-Altstadt, Frank-Norbert Oehlert, seien viele der Gehwegplatten im Durchgang zwischen Alt- und Neustadt gerissen oder gar herausgebrochen und nur notdürftig geflickt worden. "Dieser Zustand ist nicht mehr hinnehmbar", so Oehlert.

Eine Forderung: Neupflasterung im Hauptbahnhof

Am 8. Juni 2006 sei der Hauptbahnhof nach einer Umbauphase, die auch eine Neugestaltung der Passage zwischen Alt- und Neustadt umfasst habe, der Öffentlichkeit übergeben worden. In den vergangenen 14 Jahren seien aber nur dringende Reparaturen vorgenommen worden, Abnutzungsspuren daher unvermeidlich. "Insbesondere an Dehnungsfugen sind zahlreiche Brüche festzustellen", sagte Oehlert, der ein passendes Foto dazu gleich mitlieferte, um seine Haltung zu untermauern.

Oehlert erwartet deutlich mehr Einsatz von der städtischen Bauverwaltung und auch von der Deutschen Bahn AG. Bei Seiten müssen sich dem Unionspolitiker zufolge in Verbindung setzen, um Maßnahmen zum Austausch der kaputten Platten beziehungsweise eine komplette Neupflasterung untereinander abzustimmen. "Eine reine Gefahrenabwehr ist nicht ausreichend", so Oehlert. "Wie alle wissen, verleitet der Eindruck, dass sich um das Bauwerk nicht hinreichend gekümmert wird, zu weiteren Verwahrlosungstendenzen. Denen muss entschieden entgegengewirkt werden.“

