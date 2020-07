Lidl hat sich das Baurecht für den großflächigen neuen Lebensmittelmarkt an der Ulrichstraße in Gelsenkirchen-Erle vor dem Oberverwaltungsgericht Münster in zweiter Instanz 2016 erstritten. Die CDU begrüßt die Neuansiedlung, während die Stadt vor Schäden für den Einzelhandel in den Stadtteilzentren warnt.